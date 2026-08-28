Un po' di agonismo prima di svelarsi

COIRA / SIGIRINO - Fine agosto è tempo di amichevoli nell’hockey. È tempo di amichevoli per Lugano e Ambrì, scesi entrambi in pista venerdì. I bianconeri di coach Mitell si sono esibiti a Sigirino nella loro terza fatica di prestagione. Al Centro Multifunzionale Giovanile (CMFG Arena) hanno incrociato il Langnau contro il quale, dopo la vittoria contro i Lions e la sconfitta contro il Turku nelle prime loro uscite, sono stati costretti a inchinarsi 4-5.