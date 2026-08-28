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Un po' di agonismo prima di svelarsi

Prove intense per le due ticinesi
Un po' di agonismo prima di svelarsi
TI-Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Un po' di agonismo prima di svelarsi
Prove intense per le due ticinesi
Domani, sabato, biancobù e bianconeri si "presenteranno" ai rispettivi tifosi.
HOCKEY: Risultati e classifiche

COIRA / SIGIRINO - Fine agosto è tempo di amichevoli nell’hockey. È tempo di amichevoli per Lugano e Ambrì, scesi entrambi in pista venerdì. I bianconeri di coach Mitell si sono esibiti a Sigirino nella loro terza fatica di prestagione. Al Centro Multifunzionale Giovanile (CMFG Arena) hanno incrociato il Langnau contro il quale, dopo la vittoria contro i Lions e la sconfitta contro il Turku nelle prime loro uscite, sono stati costretti a inchinarsi 4-5.

Nonostante le due reti iniziali di Aleksi e Jesper Peltonen, i sottocenerini non sono riusciti a stoppare il rientro dei bernesi i quali, tra il 10’ e il 50’, sono passati cinque volte con Allenspach, Maenalanen, Pettersson, Riikola e Baltisberger. La reazione finale del Lugano ha prodotto le reti di Canonica e Innala, “buone” ma non sufficienti per risalire fino al pari.

I biancoblù di Jussi Tapola si sono invece mossi fino a Coira dove, appena ventiquattro ore dopo essersi inchinati al Langnau (e dopo aver perso contro il Visp e battuto i Bellinzona Snakes nei primi test effettuati), hanno piegato 3-1 lo Schwenninger grazie ai guizzi di Kodytek (che ha regalato il primo vantaggio), Heim e Grassi, che negli ultimi minuti hanno “cancellato” il momentaneo pari tedesco di Schemitsch.

Il weekend delle due ticinesi continuerà, frizzante, domani. Il Lugano giocherà per la prima volta alla Cornèr Arena (alle ore 18 ospiterà il Davos) per poi, dopo cena, spostarsi alla Reseghina per la presentazione ufficiale della squadra e dello staff tecnico.

L’Ambrì invece accoglierà i suoi tifosi alla Gottardo Arena dove, fin dalla mattina (le ore 11), sono in programma eventi a tinte biancoblù. Dalle 14.30, poi, comincerà la presentazione dei giocatori.

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