Lanciata la campagna di azionariato popolare

Durante l’Assemblea, il nuovo Consiglio d’Amministrazione ha avuto l’occasione di presentare la strategia per il risanamento aziendale della HCAP SA. I riscontri positivi degli azionisti hanno incoraggiato il club a proseguire nel percorso intrapreso, fondato su responsabilità, sostenibilità e partecipazione.

La nuova campagna vuole coinvolgere direttamente la comunità biancoblù nella costruzione del prossimo capitolo dell’HCAP. La realtà dell’Ambrì è cresciuta grazie alla passione, alla fedeltà e al sostegno di generazioni di tifosi. In vista del 90esimo anniversario e di un futuro più sereno della realtà, questa storia collettiva può tradursi in un gesto concreto. Il valore di ciascuna azione è di CHF 75.–. La sottoscrizione permetterà di creare basi solide per il club e di rafforzare ulteriormente il legame tra la società e la sua comunità.