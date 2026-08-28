Lanciata la campagna di azionariato popolare
«Una storia di tutti. Un’azione anche tua»
La società biancoblù chiede che l'amore si trasformi in un gesto concreto.
«Una storia di tutti. Un’azione anche tua»
La società biancoblù chiede che l'amore si trasformi in un gesto concreto.
AMBRÌ - L’Ambrì ha lanciato la campagna di azionariato popolare e ha invitato la comunità biancoblù a partecipare al futuro del club alla vigilia del 90esimo anniversario.
A pochi giorni dall’Assemblea generale del 25 agosto, l'Ambrì ha lanciato la campagna di azionariato popolare «Una storia di tutti. Un’azione anche tua», offrendo a tifosi e sostenitori la possibilità di entrare nell’azionariato del club.
Durante l’Assemblea, il nuovo Consiglio d’Amministrazione ha avuto l’occasione di presentare la strategia per il risanamento aziendale della HCAP SA. I riscontri positivi degli azionisti hanno incoraggiato il club a proseguire nel percorso intrapreso, fondato su responsabilità, sostenibilità e partecipazione.
La nuova campagna vuole coinvolgere direttamente la comunità biancoblù nella costruzione del prossimo capitolo dell’HCAP. La realtà dell’Ambrì è cresciuta grazie alla passione, alla fedeltà e al sostegno di generazioni di tifosi. In vista del 90esimo anniversario e di un futuro più sereno della realtà, questa storia collettiva può tradursi in un gesto concreto. Il valore di ciascuna azione è di CHF 75.–. La sottoscrizione permetterà di creare basi solide per il club e di rafforzare ulteriormente il legame tra la società e la sua comunità.
«L’HCAP è una storia costruita nel tempo da un’intera comunità. Con questa campagna vogliamo offrire a ogni tifoso la possibilità concreta di contribuire al futuro del club e di sentirsi ancora più parte della famiglia biancoblù», ha dichiarato il Presidente Davide Mottis. «Con CHF 75.- il tifoso ha la possibilità di far parte dell’azienda-Ambrì e diventare co-protagonista della nostra società e scoprire da vicino la strada che stiamo percorrendo insieme».
A testimonianza di questo legame, il nome di ogni sottoscrittore sarà inserito su una speciale maglia da gara, che verrà indossata dalla squadra nel corso della stagione 2027/28. Un simbolo destinato a rendere visibile, anche sul ghiaccio, la partecipazione di chi avrà scelto di accompagnare il club verso il futuro.
La campagna resterà aperta fino al 15 ottobre 2026. Per aderire è necessario accedere alla pagina dedicata, disponibile in italiano e tedesco, scaricare il modulo ufficiale di sottoscrizione, compilarlo, firmarlo e seguire le istruzioni indicate per l’invio e il pagamento.
Tutte le informazioni e la documentazione ufficiale sono disponibili su azione.hcap.ch. Inoltre il CdA, contestualmente a questa azione, illustrerà la strategia elaborata nell’ambito di appuntamenti aperti al pubblico che verranno comunicati nelle prossime settimane.
Con «Una storia di tutti. Un’azione anche tua», l’Ambrì ha rinnovato il proprio legame con il territorio e con tutte le persone che, da quasi novant’anni, ne custodiscono e alimentano la passione.