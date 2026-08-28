Cerca e trova immobili
Segnalaci
CONFERENCE LEAGUE

Lugano, la strada è tracciata

Entrati in coppa, i bianconeri tenteranno ora l'impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta
Lugano, la strada è tracciata
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+5
Lugano, la strada è tracciata
Entrati in coppa, i bianconeri tenteranno ora l'impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta
CALCIO: Risultati e classifiche

MONTE CARLO - Superati di slancio tre turni di qualificazione contro, nell’ordine, Dukagjini, Runavik e Maccabi Tel Aviv, il Lugano si è guadagnato un posto nella fase a campionato della Conference League. E lì, nella terza coppa continentale, con l’obiettivo di allungare la sua partecipazione ben oltre il 2026, sfiderà Copenhagen (in trasferta), Crvena Zvezda (in casa), Getafe (in trasferta), Sint-Truidense (in casa), Jablonec (in trasferta), Kauno Zalgiris (in casa).

Questo ha detto il sorteggio di Monte Carlo, che ha disegnato il cammino bianconero verso - questo sperano i tifosi - la fase a eliminazione diretta del torneo.

Il Thun campione svizzero in carica, l’altra nostra squadra presente nella competizione (arrivataci mancando la qualificazione in Europa League), dovrà invece vedersela nell’ordine con Ajax, Gent, Twente, Hearts, Hajduk Spalato e CSKA Sofia.

La coppa scatterà giovedì 15 ottobre per veder concludere la sua prima parte, dopo sei giornate, il 17 dicembre. Inserite tutte in un’unica classifica, come per le altre competizioni europee alla seconda fase accederanno le prime ventiquattro. Le migliori otto andranno direttamente agli ottavi di finale, quelle piazzatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno invece un doppio spareggio (andata e ritorno) il 18 e 25 febbraio 2027.

La corsa si chiuderà il 2 giugno prossimo quando, a Istanbul, sarà incoronato il campione.

Le fasce che hanno determinato i sorteggi:
Fascia 1: Atalanta (ITA), Braga (POR), Ajax (NED), Friburgo (GER), Monaco (FRA), Copenhagen (DEN)
Fascia 2: Midtjylland (DEN), Crvena Zvezda (SRB), Gent (BEL), Panathinaikos (GRE), Pafos (CYP), Brighton (ENG)
Fascia 3: LUGANO (SUI), Getafe (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Twente (NED), L. Red Imps (GIB), Borac (BIH)
Fascia 4: Sint-Truidense (BEL), Brann (NOR), Hearts (SCO), Kairat Almaty (KAZ), Trabzonspor (TUR), U. Craiova (ROU)
Fascia 5: Riga (LVA), Hajduk Split (CRO), Jablonec (CZE), Nordsjælland (DEN), Aarhus (DEN), Inter Escaldes (AND)
Fascia 6: THUN (SUI), CSKA Sofia (BUL), Kauno Žalgiris (LTU), Mjällby (SWE), Iberia Tbilisi (GEO), Egnatia (ALB)

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
calcio europeoconference leaguecopenhagencrvena zvezdagetafeluganosorteggio
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
3 gior
19
65

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
1 gior
55
67

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
24

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
8 ore
49
104

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
1 gior
27
106

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
1 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
7 ore
54
26

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

È morta Dolly Parton
LIVE
STATI UNITI
2 gior
4

È morta Dolly Parton

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
1 gior
40
81

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
2 gior
143
210

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»
LIVE
CANTONE
3 gior

Trovata morta nel Ceresio, l'avvocata della donna: «Dalla Procura ancora tutto tace»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
1 gior
47
104

Un colore che proprio stona

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
3 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
2 ore
73

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
2 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
23 ore
3
32

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
2 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Diceva "io scherzo sempre". Ma aveva atteggiamenti perversi e ossessivi»

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
33

I prezzi della benzina tornano a scendere

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico
LIVE
SVIZZERA
3 gior
11
52

Un volo Swiss ha lanciato un segnale di emergenza sull'Atlantico

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
1 gior
16
119

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì
LIVE
HCAP
2 gior
39
94

Perdita da quasi 400'000 franchi: conti in rosso per l'Ambrì

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
1 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
1 gior
13
64

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»
LIVE
CANTONE
2 gior
39
112

Quella stupida sfida contro il treno: «Un gioco che può costarvi la vita»

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»
LIVE
SOLETTA
2 gior
23
75

Mia: «A 16 anni il mio ragazzo mi ha costretta a prostituirmi»

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri
LIVE
CANTONE
2 gior
33

Dal palco di XFactor agli insulti alla mamma. È tempo di Patagarri

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»
LIVE
CANTONE
3 gior

Abusava di due bambine e le filmava di nascosto: «Ora seguo Dio»

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
1 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
1 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

È morto Fabio Grossi
LIVE
ITALIA
2 gior
11

È morto Fabio Grossi

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
2 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
1 gior
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
1 gior
20
41

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
3
15

Una bugia salvò la carriera di Hermann Maier: «Non toccatelo, altrimenti morirà dissanguato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morto Tim Curry

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
1 gior

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
1 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Gianni Morandi arriva a Locarno
LIVE
LOCARNO
2 gior
11
35

Gianni Morandi arriva a Locarno

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
20

«Sono la nipote di Constantin». Così otteneva auto e carte di credito: condannata

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
21 ore
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
1 gior
31

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
5 ore
19
62

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata
LIVE
CANTONE
2 gior
3
13

Fatto di sangue a Gravesano, alla sbarra la persona che venne accoltellata

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
6 ore
44
128

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Ambrì in cerca di fondi: azioni da 75.- per i sostenitori
LIVE
HCAP
1 ora
2

Ambrì in cerca di fondi: azioni da 75.- per i sostenitori

«Non va via nemmeno per 20'000'000»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 ore
2
2

«Non va via nemmeno per 20'000'000»

Kyrgios non è solo
LIVE
TENNIS
5 ore
4
12

Kyrgios non è solo

Franjo von Allmen punta a soffiare la coppa a Odermatt
LIVE
SCI ALPINO
7 ore
16

Franjo von Allmen punta a soffiare la coppa a Odermatt

Ambrì in ginocchio davanti al Langnau
LIVE
HCAP
17 ore
4
46

Ambrì in ginocchio davanti al Langnau

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
19 ore
53
131

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

PSG e Manchester United a due passi dal Ticino
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
19 ore
1
5

PSG e Manchester United a due passi dal Ticino

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
21 ore
18
132

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
23 ore
2
27

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Il calcio femminile cresce: nascono quattro nuove Scuole Calcio Cantonali Femminili FTC
LIVE
CALCIO
23 ore
8

Il calcio femminile cresce: nascono quattro nuove Scuole Calcio Cantonali Femminili FTC