Lugano, la strada è tracciata
Entrati in coppa, i bianconeri tenteranno ora l'impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta
Entrati in coppa, i bianconeri tenteranno ora l'impresa di qualificarsi alla fase a eliminazione diretta
MONTE CARLO - Superati di slancio tre turni di qualificazione contro, nell’ordine, Dukagjini, Runavik e Maccabi Tel Aviv, il Lugano si è guadagnato un posto nella fase a campionato della Conference League. E lì, nella terza coppa continentale, con l’obiettivo di allungare la sua partecipazione ben oltre il 2026, sfiderà Copenhagen (in trasferta), Crvena Zvezda (in casa), Getafe (in trasferta), Sint-Truidense (in casa), Jablonec (in trasferta), Kauno Zalgiris (in casa).
Questo ha detto il sorteggio di Monte Carlo, che ha disegnato il cammino bianconero verso - questo sperano i tifosi - la fase a eliminazione diretta del torneo.
Il Thun campione svizzero in carica, l’altra nostra squadra presente nella competizione (arrivataci mancando la qualificazione in Europa League), dovrà invece vedersela nell’ordine con Ajax, Gent, Twente, Hearts, Hajduk Spalato e CSKA Sofia.
La coppa scatterà giovedì 15 ottobre per veder concludere la sua prima parte, dopo sei giornate, il 17 dicembre. Inserite tutte in un’unica classifica, come per le altre competizioni europee alla seconda fase accederanno le prime ventiquattro. Le migliori otto andranno direttamente agli ottavi di finale, quelle piazzatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno invece un doppio spareggio (andata e ritorno) il 18 e 25 febbraio 2027.
La corsa si chiuderà il 2 giugno prossimo quando, a Istanbul, sarà incoronato il campione.
Le fasce che hanno determinato i sorteggi:
Fascia 1: Atalanta (ITA), Braga (POR), Ajax (NED), Friburgo (GER), Monaco (FRA), Copenhagen (DEN)
Fascia 2: Midtjylland (DEN), Crvena Zvezda (SRB), Gent (BEL), Panathinaikos (GRE), Pafos (CYP), Brighton (ENG)
Fascia 3: LUGANO (SUI), Getafe (ESP), KuPS Kuopio (FIN), Twente (NED), L. Red Imps (GIB), Borac (BIH)
Fascia 4: Sint-Truidense (BEL), Brann (NOR), Hearts (SCO), Kairat Almaty (KAZ), Trabzonspor (TUR), U. Craiova (ROU)
Fascia 5: Riga (LVA), Hajduk Split (CRO), Jablonec (CZE), Nordsjælland (DEN), Aarhus (DEN), Inter Escaldes (AND)
Fascia 6: THUN (SUI), CSKA Sofia (BUL), Kauno Žalgiris (LTU), Mjällby (SWE), Iberia Tbilisi (GEO), Egnatia (ALB)
𝗘𝗰𝗰𝗼 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 🇪🇺🏆— FC Lugano (@FCLugano1908) August 28, 2026
Il calendario verrà comunicato nei prossimi giorni 🗓️
Dalla prossima settimana, sarà disponibile il pack per le 3 partite in casa 🎟️ #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/gP592MqL86