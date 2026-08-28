Lugano, la strada è tracciata

Il Thun campione svizzero in carica, l’altra nostra squadra presente nella competizione (arrivataci mancando la qualificazione in Europa League), dovrà invece vedersela nell’ordine con Ajax, Gent, Twente, Hearts, Hajduk Spalato e CSKA Sofia.

La coppa scatterà giovedì 15 ottobre per veder concludere la sua prima parte, dopo sei giornate, il 17 dicembre. Inserite tutte in un’unica classifica, come per le altre competizioni europee alla seconda fase accederanno le prime ventiquattro. Le migliori otto andranno direttamente agli ottavi di finale, quelle piazzatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto disputeranno invece un doppio spareggio (andata e ritorno) il 18 e 25 febbraio 2027.