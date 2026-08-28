Challenge League
Challenge League
Challenge League
Challenge League
Challenge League
TENNIS
Bandecchi, che peccato
Battuta nella finale delle qualificazioni, la ticinese non potrà prendere parte agli US Open
Imago
Bandecchi, che peccato
0 / 8
Bandecchi, che peccato
Battuta nella finale delle qualificazioni, la ticinese non potrà prendere parte agli US Open
Allo Slam è volata l'olandese Arantxa Rus.
Bandecchi, che peccato
Battuta nella finale delle qualificazioni, la ticinese non potrà prendere parte agli US Open
Allo Slam è volata l'olandese Arantxa Rus.
NEW YORK - Il sogno di Susan Bandecchi di prendere parte agli US Open è sfumato a un passo dalla meta. Superati due turni di qualificazione, la ticinese si è infatti fermata nell’ultimo, la finale, beffata da Arantxa Rus.
Partita bene, capace di comandare scambi e gioco nel primo set (cominciato giovedì e terminato… venerdì perché sospeso per pioggia), sul cemento di New York la 28enne non è in seguito riuscita a controllare e arginare il ritorno dell’olandese che, riemersa con un secondo parziale solido, ha poi chiuso i conti nel terzo. Lì ha strappato due volte il servizio a Susan e, con grande determinazione, ha mantenuto il vantaggio conquistato fino al decisivo 6-1, 3-6, 4-6.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT