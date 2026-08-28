Bandecchi, che peccato

Partita bene, capace di comandare scambi e gioco nel primo set (cominciato giovedì e terminato… venerdì perché sospeso per pioggia), sul cemento di New York la 28enne non è in seguito riuscita a controllare e arginare il ritorno dell’olandese che, riemersa con un secondo parziale solido, ha poi chiuso i conti nel terzo. Lì ha strappato due volte il servizio a Susan e, con grande determinazione, ha mantenuto il vantaggio conquistato fino al decisivo 6-1, 3-6, 4-6.