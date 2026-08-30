Addio a Claudio Tedeschi

Amato e conosciutissimo nella Capitale e in generale nel nostro Cantone, dove ha giocato per tutte e quattro le squadre “storiche” (nove anni all’ACB, uno a Lugano, uno a Chiasso, uno a Locarno) e dove è sempre stato attivo a livello calcistico - come per esempio nel Team Ticino - il 70enne si è spento dopo una lunga malattia.

In forma strettamente privata, il funerale di sabato ha visto la presenza di una ventina di persone, tra le quali molti degli storici ex compagni di squadra.