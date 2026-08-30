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BELLINZONA

Addio a Claudio Tedeschi

Si è spento venerdì dopo una lunga malattia
Addio a Claudio Tedeschi
TI-Press
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Addio a Claudio Tedeschi
Si è spento venerdì dopo una lunga malattia
L’ultimo saluto all’ex giocatore e allenatore granata è stato dato sabato
CALCIO: Risultati e classifiche

BELLINZONA - Un pezzo importante della Bellinzona sportiva se n’è andato. Claudio Tedeschi, tra i campioni di Lega B del 1980 e in seguito allenatore dei granata, è mancato venerdì.

Amato e conosciutissimo nella Capitale e in generale nel nostro Cantone, dove ha giocato per tutte e quattro le squadre “storiche” (nove anni all’ACB, uno a Lugano, uno a Chiasso, uno a Locarno) e dove è sempre stato attivo a livello calcistico - come per esempio nel Team Ticino - il 70enne si è spento dopo una lunga malattia.

In forma strettamente privata, il funerale di sabato ha visto la presenza di una ventina di persone, tra le quali molti degli storici ex compagni di squadra.

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