Super League
Serie A
SCI ALPINO
Marco Odermatt non andrà in Cile
Il nidvaldese non partirà per il Cile: la priorità è la riabilitazione. Swiss Ski non specifica l'entità del problema fisico
Imago
Fonte Swiss Ski
Marco Odermatt non andrà in Cile
Il nidvaldese non partirà per il Cile: la priorità è la riabilitazione. Swiss Ski non specifica l'entità del problema fisico
BERNA - Marco Odermatt ha avvertito alcuni dolori questa settimana durante gli allenamenti. Gli esami effettuati presso la Klinik Hirslanden di Zurigo hanno evidenziato un lieve infortunio muscolare (del quale Swiss Ski non ha specificato l'entità). Per questo motivo, il campione rossocrociato non partirà lunedì prossimo per il Cile insieme alla squadra.
La priorità è ora il trattamento e la riabilitazione. Non appena sarà possibile tornare ad allenarsi sulla neve, verrà ridefinito il prosieguo della preparazione in vista della stagione.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT