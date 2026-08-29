Marco Odermatt non andrà in Cile

BERNA - Marco Odermatt ha avvertito alcuni dolori questa settimana durante gli allenamenti. Gli esami effettuati presso la Klinik Hirslanden di Zurigo hanno evidenziato un lieve infortunio muscolare (del quale Swiss Ski non ha specificato l'entità). Per questo motivo, il campione rossocrociato non partirà lunedì prossimo per il Cile insieme alla squadra.