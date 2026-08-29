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Il Bellinzona pareggia a Cham
I granata hanno impattato 1-1 nel Canton Zugo, muovendo finalmente la classifica. Bella vittoria per il Paradiso
TiPress
Il Bellinzona pareggia a Cham
I granata hanno impattato 1-1 nel Canton Zugo, muovendo finalmente la classifica. Bella vittoria per il Paradiso
CHAM - È arrivato sul campo del Cham, reduce da tre vittorie nelle prime quattro partite, il primo punto del Bellinzona in Promotion League. Nel Canton Zugo i granata hanno infatti pareggiato 1-1, con la speranza che questo risultato possa rappresentare un nuovo punto di partenza per la squadra di Pargalia.
Passati in svantaggio alla mezz'ora per la rete di Vögele, gli ospiti hanno trovato il pareggio cinque minuti più tardi grazie a Yohan Aymon, al suo secondo centro stagionale.
Dal canto suo, il Paradiso si è imposto per 5-2 sul campo del Grand-Saconnex, trascinato in particolare dalla tripletta dell'"esagerato" Babic. Di Rasic e capitan Schelotto gli altri due gol dei ticinesi, saliti a quota 7 punti in 5 partite.
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