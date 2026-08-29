Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»

L'iniziativa nasce da una rete che, come spiegano i promotori, vuole costruire il presidio in modo collettivo e aperto. «La rete è aperta a collettivi, associazioni, gruppi e persone che vogliono contribuire alla sua costruzione», si legge nel post pubblicato su Instagram.

In vista della manifestazione è stata inoltre organizzata una riunione online per lunedì 31 agosto alle 20.30, alla quale possono partecipare le realtà e le persone interessate ad aderire all'iniziativa. Per ricevere le informazioni e il link alla riunione, i promotori invitano a contattare l'indirizzo info@iolotto.ch.