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LUGANO

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

L'evento accende i riflettori sulla violenza domestica, trasformando la serata in un messaggio di solidarietà e vicinanza.
Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
Imago
Fonte Tvbcommunication
elaborata da Redazione
Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
L'evento accende i riflettori sulla violenza domestica, trasformando la serata in un messaggio di solidarietà e vicinanza.

LUGANO - Il 14 novembre si terrà la finale di Miss Mamma Ticino 2026 all'Hotel De La Paix di Lugano. A presiedere la giuria sarà Fabrizio Corona, che avrà anche il compito di annunciare le vincitrici delle diverse fasce in palio.

La scelta di Fabrizio Corona come membro della giuria è legata anche alla finalità sociale dell'iniziativa, che sostiene le donne vittime di violenza domestica. Un tema sul quale Corona è impegnato anche attraverso l'associazione Mai Più Sola. L'evento diventa in questo modo un'importante occasione per sensibilizzare il pubblico su un'emergenza sociale e dare spazio a un messaggio di solidarietà e vicinanza.

A competere per il titolo di Miss Mamma Ticino saranno quasi 30 mamme, selezionate come protagoniste dell'edizione 2026. Un numero superiore rispetto alle edizioni precedenti, che ha portato l'organizzazione ad ampliare, per questa nuova edizione, le disponibilità, così da permettere a un maggior numero di mamme di vivere un'esperienza fatta di emozioni, sorrisi, eleganza e condivisione.

Al termine della finale è previsto un momento di condivisione tramite un After Party, pensato per celebrare tutte le mamme partecipanti.

I posti sono limitati. La prevendita è disponibile in esclusiva su biglietteria.ch.

Segui Miss Mamma Ticino su Instagram: www.instagram.com/missmammaticino/

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coronafabriziomamma ticino

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