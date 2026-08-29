Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

La scelta di Fabrizio Corona come membro della giuria è legata anche alla finalità sociale dell'iniziativa, che sostiene le donne vittime di violenza domestica. Un tema sul quale Corona è impegnato anche attraverso l'associazione Mai Più Sola. L'evento diventa in questo modo un'importante occasione per sensibilizzare il pubblico su un'emergenza sociale e dare spazio a un messaggio di solidarietà e vicinanza.