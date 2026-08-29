Due canzoni con un cuore di... Lago Maggiore

E pensare che, per Lembo, la musica è ancora poco più di una novità. Prima di lanciarsi nel mondo delle sette note stava infatti intraprendendo una carriera nel calcio, che gli aveva aperto le porte della Nazionale svizzera juniores e della selezione Under 18 dello Zurigo. Ora per lui non ci sono i campi da gioco ma un contratto con una major, classifiche radiofoniche, il riconoscimento SRF 3 Best Talent, grandi palchi, apparizioni televisive e premi.

Troppe aspettative? Si riparte dalle basi

Al successo si sono però accompagnate aspettative sulla sua musica, la sua immagine e il tipo di artista che avrebbe dovuto essere. La conseguente crisi personale lo ha spinto a rivoluzionare modalità di lavoro - compreso il suo entourage - e a tornare a chitarra, carta e penna. Da questa ricerca è nata la consapevolezza espressa nel verso «I just wanna be myself not anybody else» e il messaggio di «Wake up»: lasciarsi alle spalle le aspettative altrui ed essere se stessi. Primo di una serie di nuovi brani, il singolo è stato realizzato con i produttori Henrik Amschler e Lars Christen. La produzione rinuncia volutamente alla perfezione artificiale, privilegiando un suono più grezzo, diretto e audace. "Wake up" vuole così incoraggiare ad accettare la propria unicità, mostrare anche i propri spigoli e seguire il proprio percorso indipendentemente dalle aspettative della società.