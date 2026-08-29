Due canzoni con un cuore di... Lago Maggiore
Sono i nuovi singoli di Jared Lembo, "Wake up", e Dana, “Darling You’re The Worst”.
LOCARNO - Il Canton Ticino è un luogo del cuore - e fonte d'ispirazione - per molti artisti. Non solo quelli del territorio: vale lo stesso anche per chi vive nella Svizzera tedesca o in Romandia. I due esempi più recenti? Sono quelli di Jared Lembo e Dana.
Partiamo dal giovanissimo musicista zurighese: Jared Lembo, 22 anni, è tornato il 21 agosto con "Wake up", singolo che segna una svolta nel suo percorso artistico. Il brano, un omaggio al pop dei primi anni Duemila in chiave contemporanea pubblicato dall'etichetta svizzera Phonag Records, nasce dalla volontà del 22enne di liberarsi dalle aspettative dell'industria musicale e seguire la propria identità.
E pensare che, per Lembo, la musica è ancora poco più di una novità. Prima di lanciarsi nel mondo delle sette note stava infatti intraprendendo una carriera nel calcio, che gli aveva aperto le porte della Nazionale svizzera juniores e della selezione Under 18 dello Zurigo. Ora per lui non ci sono i campi da gioco ma un contratto con una major, classifiche radiofoniche, il riconoscimento SRF 3 Best Talent, grandi palchi, apparizioni televisive e premi.
Troppe aspettative? Si riparte dalle basi
Al successo si sono però accompagnate aspettative sulla sua musica, la sua immagine e il tipo di artista che avrebbe dovuto essere. La conseguente crisi personale lo ha spinto a rivoluzionare modalità di lavoro - compreso il suo entourage - e a tornare a chitarra, carta e penna. Da questa ricerca è nata la consapevolezza espressa nel verso «I just wanna be myself not anybody else» e il messaggio di «Wake up»: lasciarsi alle spalle le aspettative altrui ed essere se stessi. Primo di una serie di nuovi brani, il singolo è stato realizzato con i produttori Henrik Amschler e Lars Christen. La produzione rinuncia volutamente alla perfezione artificiale, privilegiando un suono più grezzo, diretto e audace. "Wake up" vuole così incoraggiare ad accettare la propria unicità, mostrare anche i propri spigoli e seguire il proprio percorso indipendentemente dalle aspettative della società.
Quella casetta sul Lago Maggiore
Il Ticino, per Lembo, è il luogo degli allenamenti degli anni della rappresentativa rossocrociata (in particolare il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero) ma è anche la meta dello svago estivo, incarnata in una casetta sulle sponde del Lago Maggiore che l'ha visto crescere. Non dimentichiamo poi che, come tanti altri artisti della scena emergente, Jared si è esibito in Piazza Piccola durante Moon+Stars. Non una, bensì due volte. Lui ama il Ticino - e il pubblico di queste latitudini ha già dimostrato che è un amore ricambiato.
Veniamo quindi a Dana. Molto conosciuta nella Svizzera tedesca, affianca alla propria carriera artistica un'intensa attività di autrice per artisti svizzeri e internazionali. Quasi ogni settimana, un brano scritto da lei compare nelle classifiche.
Nella sua musica Dana è nota per affrontare con schiettezza e sincerità temi personali, mettendo a nudo le proprie emozioni. Il singolo “Darling You’re The Worst”, pubblicato il 28 agosto sempre con Phonag Records, segue questa linea ed è una canzone d'amore dedicata a se stessa: un invito ad accettarsi e ad amarsi nonostante debolezze e lati spigolosi. Il messaggio del brano ruota attorno all'idea che siano proprio queste caratteristiche a renderci esseri umani imperfetti ma, allo stesso tempo, perfetti nella nostra unicità. Di fronte alla tendenza a vergognarsi delle proprie debolezze e a sminuirsi, Dana vuole trasmettere con il singolo il messaggio opposto.
Il legame con il Gambarogno
“Darling You’re The Worst” ha un legame speciale con il Gambarogno: la famiglia dell'artista possiede una piccola abitazione affacciata sul Verbano e Dana, che la frequenta fin da quando era bambina, la considera la sua seconda casa. Il singolo, così come molti altri brani, è nato proprio quaggiù. Il suo buen retiro locarnese è il luogo in cui sentirsi ispirata e mentalmente libera.
Il singolo è tratto dal suo prossimo album, "Like a Girl", che uscirà nella primavera del prossimo anno. La presentazione ufficiale è già in programma il 30 aprile alla Mühle Hunziken di Rubigen (BE).