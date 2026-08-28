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LUGANO

1,4 milioni per il Parco San Grato di Carona

Il credito richiesto copre solo opere urgenti e manutenzioni, mentre per i progetti più ambiziosi serviranno ulteriori risorse in futuro.
1,4 milioni per il Parco San Grato di Carona
TiPress
Fonte red
elaborata da Redazione
1,4 milioni per il Parco San Grato di Carona
Il credito richiesto copre solo opere urgenti e manutenzioni, mentre per i progetti più ambiziosi serviranno ulteriori risorse in futuro.

CARONA - Il futuro del Parco San Grato passa da un investimento di 1,4 milioni di franchi. Il Municipio di Lugano ha sottoposto al Consiglio comunale una richiesta di credito destinata a una serie di lavori di manutenzione straordinaria e alle opere considerate più urgenti per il comparto di Carona.

Il programma tocca praticamente tutte le principali componenti del parco. Le risorse serviranno per intervenire nel bosco e nel giardino botanico, ma anche nei prati e nelle zone agricole. Il piano comprende inoltre accessi veicolari e percorsi pedonali, attrezzature ludiche, spazi dedicati allo svago e arredi.

Si tratta, tuttavia, soltanto di una prima serie di interventi. Il Municipio ha scelto di non includere nel credito le opere di maggiore portata, a partire dal rifacimento completo del sistema di canalizzazione. A pesare è la situazione finanziaria della Città: secondo l'Esecutivo, in questa fase questi lavori sarebbero «economicamente poco sostenibili». Per mettere mano anche a queste opere occorrerebbero infatti altri 2,5 milioni di franchi.

L'investimento proposto arriva a pochi anni dal passaggio del San Grato alla Città. L'acquisto del parco si è concretizzato nel 2024, dopo il via libera dato dal Legislativo comunale nel 2023. La gestione, inizialmente affidata per un biennio a Lugano Region, è invece passata direttamente al Comune nel marzo di quest'anno.

Nel frattempo sono state poste anche le basi per definire lo sviluppo futuro dell'area. Nel 2025 è stato approvato lo studio «Strategia di gestione e piano di sviluppo del Parco San Grato», dedicato all'analisi delle diverse caratteristiche del comparto e, in particolare, delle sue tipologie di verde. Il documento individua obiettivi e linee d'azione con l'intento di mantenere il San Grato attrattivo per la popolazione e, allo stesso tempo, preservarne le peculiarità riconosciute anche a livello internazionale. Il credito ora sottoposto al Consiglio comunale si concentra sulle necessità più immediate, rinviando invece gli interventi più onerosi.

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