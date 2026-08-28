1,4 milioni per il Parco San Grato di Carona

Nel frattempo sono state poste anche le basi per definire lo sviluppo futuro dell'area. Nel 2025 è stato approvato lo studio «Strategia di gestione e piano di sviluppo del Parco San Grato», dedicato all'analisi delle diverse caratteristiche del comparto e, in particolare, delle sue tipologie di verde. Il documento individua obiettivi e linee d'azione con l'intento di mantenere il San Grato attrattivo per la popolazione e, allo stesso tempo, preservarne le peculiarità riconosciute anche a livello internazionale. Il credito ora sottoposto al Consiglio comunale si concentra sulle necessità più immediate, rinviando invece gli interventi più onerosi.