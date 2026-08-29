LOCARNO
Yoga nel bosco al Parco della Pace
Una sessione gratuita per rilassarsi immersi nella natura tra respirazione e relax.
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Fonte Il Nostro Bosco
Yoga nel bosco al Parco della Pace
Una sessione gratuita per rilassarsi immersi nella natura tra respirazione e relax.
LOCARNO - Sabato il Parco della Pace di Locarno ospiterà una sessione di yoga nel bosco, in occasione dei 150 anni di protezione del patrimonio forestale svizzero.
Tra respirazione e relax, i partecipanti potranno godersi la frescura all'ombra degli alberi e staccare per un po' dalla quotidianità. L'iniziativa punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore di questo patrimonio.
La sessione, della durata di un'ora, inizierà alle 18. I partecipanti sono invitati a portare il proprio tappetino. In caso di maltempo, l'evento sarà rinviato.
La partecipazione è gratuita e non richiede alcuna iscrizione. Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web due giorni prima dell’evento.
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