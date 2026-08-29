Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti

Vendola ha illustrato le opportunità formative disponibili dopo il conseguimento dell'Attestato federale di capacità (AFC), sottolineando come il diploma rappresenti un primo traguardo al quale possono seguire percorsi di formazione superiore e continua, con diversi sbocchi professionali.

Durante l'incontro è stata presentata anche l'Academy di carrosserie suisse - Ticino, piattaforma di scambio e contatto tra i neodiplomati e strumento digitale per la gestione e l'erogazione dei corsi di formazione continua e superiore inseriti a catalogo e gestiti dal Centro di formazione professionale. Spazio anche alla piattaforma Job Service che, a un anno dalla sua attivazione, sta diventando un punto di condivisione e scambio dei profili professionali nel settore della carrozzeria ticinese.