Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti
Consegnati 30 diplomi e celebrati i migliori risultati pratici nella cerimonia a Bellinzona.
Consegnati 30 diplomi e celebrati i migliori risultati pratici nella cerimonia a Bellinzona.
BELLINZONA - Oltre 130 persone hanno partecipato allo Spazio Aperto di Bellinzona alla cerimonia di consegna dei diplomi del settore della carrozzeria ticinese, organizzata quest'anno per la prima volta in questa sede. Nel corso della serata sono stati consegnati 30 diplomi ai nuovi tecnici artigiani e alle nuove tecniche artigiane del ramo.
Ad aprire la cerimonia è stato Damiano Crivelli, presidente di carrosserie suisse - Ticino, che ha salutato i neodiplomati, le famiglie e gli ospiti. La serata è proseguita, dopo una commemorazione per la scomparsa di un'apprendista e di un adulto in formazione nel settore, con un intervento di Paolo Vendola, coordinatore di carrosserie suisse - Ticino.
Vendola ha illustrato le opportunità formative disponibili dopo il conseguimento dell'Attestato federale di capacità (AFC), sottolineando come il diploma rappresenti un primo traguardo al quale possono seguire percorsi di formazione superiore e continua, con diversi sbocchi professionali.
Durante l'incontro è stata presentata anche l'Academy di carrosserie suisse - Ticino, piattaforma di scambio e contatto tra i neodiplomati e strumento digitale per la gestione e l'erogazione dei corsi di formazione continua e superiore inseriti a catalogo e gestiti dal Centro di formazione professionale. Spazio anche alla piattaforma Job Service che, a un anno dalla sua attivazione, sta diventando un punto di condivisione e scambio dei profili professionali nel settore della carrozzeria ticinese.
A testimonianza dei percorsi formativi successivi alla formazione di base, sono stati inoltre presentati tre candidati che hanno ottenuto l'Attestato professionale federale (APF) come capo officina di carrozzeria e otto che, a giugno, hanno superato l'esame di specialista verniciatore.
Nel corso della serata i rispettivi formatori hanno consegnato complessivamente 30 diplomi: 15 AFC di verniciatore, sei AFC di lattoniere, due CFP di assistente verniciatore, sei AFC di riparatore e un AFC di fabbro di veicoli. I neodiplomati e le neodiplomate che hanno ottenuto i migliori risultati nei lavori pratici di ciascuna professione sono stati premiati dagli sponsor principali di carrosserie suisse - Ticino: Blutech, Carbesa, Derendinger, ESA, Südo-Jasa, Glass Trösch e Ticino Ricambi.
La cerimonia ha evidenziato anche il consolidamento della presenza femminile nel settore rispetto agli anni passati. In particolare, i migliori lavori pratici tra i diplomati verniciatori sono risultati tutti al femminile.
Miglior lavoro pratico
Carrozziere/a verniciatore/trice AFC
Al primo posto:
FERRARI Giada – Carrozzeria Testori & Co.
1° miglior lavoro pratico – Premio Südo-Jasa SA e Ticino Ricambi
FRAIOLI Sara – Carrozzeria La Ruota Sagl
2° miglior lavoro pratico – Premio Derendinger
Carrozziere/a lattoniere AFC
RISI Alessandro – Carrozzeria Touring SA
1° Miglior lavoro pratico – Premio Glass Trösch e Ticino Ricambi
RAMPOLDI DILAN Alessio – Carrozzeria Maffeis SA
2° Miglior lavoro pratico – Premio Derendinger
Carrozziere/a riparatore/trice AFC
FASANA Patrick – Carrozzeria Gorla SA
1° Miglior lavoro pratico – Premio Blutech AG e Ticino Ricambi
SALVANS JUAREZ JOSÈ – Carrozzeria TODI SA
2° Miglior lavoro pratico – Premio Blutech AG
Assistente verniciatore CFP
ASIFI MOHAMMAD Qias – KUENZI Carrozzeria SA
1° Miglior lavoro pratico – Premio Carbesa e Ticino Ricambi
Come lo scorso anno, è stato consegnato il premio ESA, per la miglior media generale 2026 per gli AFC di verniciatore, lattoniere e riparatore. I quattro premiati (un pari merito tra le due carrozziere verniciatrici), hanno ricevuto un premio esclusivo da parte di Massimo Vicedomini e Stefan Schmid di ESA Ticino.
Premio ESA – miglior media AFC 2026
Carrozziera verniciatrice – Media generale 4.9
FERRARI Giada – Carrozzeria Testori & CO. SA
FRAIOLI Sara – Carrozzeria La Ruota Sagl