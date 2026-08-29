Cerca e trova immobili
Segnalaci
Bellinzona

Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti

Consegnati 30 diplomi e celebrati i migliori risultati pratici nella cerimonia a Bellinzona.
Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti
Carrosserie Suisse
di Cronaca Ticino
+1
Carrozzeria ticinese: premiati i nuovi talenti
Consegnati 30 diplomi e celebrati i migliori risultati pratici nella cerimonia a Bellinzona.

BELLINZONA - Oltre 130 persone hanno partecipato allo Spazio Aperto di Bellinzona alla cerimonia di consegna dei diplomi del settore della carrozzeria ticinese, organizzata quest'anno per la prima volta in questa sede. Nel corso della serata sono stati consegnati 30 diplomi ai nuovi tecnici artigiani e alle nuove tecniche artigiane del ramo.

Ad aprire la cerimonia è stato Damiano Crivelli, presidente di carrosserie suisse - Ticino, che ha salutato i neodiplomati, le famiglie e gli ospiti. La serata è proseguita, dopo una commemorazione per la scomparsa di un'apprendista e di un adulto in formazione nel settore, con un intervento di Paolo Vendola, coordinatore di carrosserie suisse - Ticino.

Vendola ha illustrato le opportunità formative disponibili dopo il conseguimento dell'Attestato federale di capacità (AFC), sottolineando come il diploma rappresenti un primo traguardo al quale possono seguire percorsi di formazione superiore e continua, con diversi sbocchi professionali.

Durante l'incontro è stata presentata anche l'Academy di carrosserie suisse - Ticino, piattaforma di scambio e contatto tra i neodiplomati e strumento digitale per la gestione e l'erogazione dei corsi di formazione continua e superiore inseriti a catalogo e gestiti dal Centro di formazione professionale. Spazio anche alla piattaforma Job Service che, a un anno dalla sua attivazione, sta diventando un punto di condivisione e scambio dei profili professionali nel settore della carrozzeria ticinese.

A testimonianza dei percorsi formativi successivi alla formazione di base, sono stati inoltre presentati tre candidati che hanno ottenuto l'Attestato professionale federale (APF) come capo officina di carrozzeria e otto che, a giugno, hanno superato l'esame di specialista verniciatore.

Nel corso della serata i rispettivi formatori hanno consegnato complessivamente 30 diplomi: 15 AFC di verniciatore, sei AFC di lattoniere, due CFP di assistente verniciatore, sei AFC di riparatore e un AFC di fabbro di veicoli. I neodiplomati e le neodiplomate che hanno ottenuto i migliori risultati nei lavori pratici di ciascuna professione sono stati premiati dagli sponsor principali di carrosserie suisse - Ticino: Blutech, Carbesa, Derendinger, ESA, Südo-Jasa, Glass Trösch e Ticino Ricambi.

La cerimonia ha evidenziato anche il consolidamento della presenza femminile nel settore rispetto agli anni passati. In particolare, i migliori lavori pratici tra i diplomati verniciatori sono risultati tutti al femminile.

Miglior lavoro pratico
Carrozziere/a verniciatore/trice AFC
Al primo posto:
FERRARI Giada – Carrozzeria Testori & Co.
1° miglior lavoro pratico – Premio Südo-Jasa SA e Ticino Ricambi

FRAIOLI Sara – Carrozzeria La Ruota Sagl
2° miglior lavoro pratico – Premio Derendinger

Carrozziere/a lattoniere AFC
RISI Alessandro – Carrozzeria Touring SA
1° Miglior lavoro pratico – Premio Glass Trösch e Ticino Ricambi

RAMPOLDI DILAN Alessio – Carrozzeria Maffeis SA
2° Miglior lavoro pratico – Premio Derendinger

Carrozziere/a riparatore/trice AFC

FASANA Patrick – Carrozzeria Gorla SA
1° Miglior lavoro pratico – Premio Blutech AG e Ticino Ricambi

SALVANS JUAREZ JOSÈ – Carrozzeria TODI SA
2° Miglior lavoro pratico – Premio Blutech AG

Assistente verniciatore CFP
ASIFI MOHAMMAD Qias – KUENZI Carrozzeria SA

1° Miglior lavoro pratico – Premio Carbesa e Ticino Ricambi

Come lo scorso anno, è stato consegnato il premio ESA, per la miglior media generale 2026 per gli AFC di verniciatore, lattoniere e riparatore. I quattro premiati (un pari merito tra le due carrozziere verniciatrici), hanno ricevuto un premio esclusivo da parte di Massimo Vicedomini e Stefan Schmid di ESA Ticino.

Premio ESA – miglior media AFC 2026
Carrozziera verniciatrice – Media generale 4.9

FERRARI Giada – Carrozzeria Testori & CO. SA

FRAIOLI Sara – Carrozzeria La Ruota Sagl

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
bellinzonaticinese
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
2 gior
60
72

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
1 gior
58
107

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
1 gior
24

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
23 ore

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
2 gior
29
106

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
1 gior
57
25

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera
LIVE
SVIZZERA
21 ore
14
61

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni
LIVE
ZURIGO
2 gior
26

Si sballa di cocaina e distrugge le camere di due hotel di lusso: 160mila franchi di danni

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»
LIVE
VALLESE
2 gior
41
75

Jessica Moretti «ferite brutali al volto e alla testa»

Un colore che proprio stona
LIVE
LUGANO
2 gior
48
106

Un colore che proprio stona

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa
LIVE
EUROPA
3 gior
20
66

Il volto di Valentina è tra i più ricercati d'Europa

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
56
131

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
1 gior
3
32

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi
LIVE
NEPAL
2 gior

Devastante alluvione-lampo in Nepal: centinaia di turisti stranieri tra i dispersi

I prezzi della benzina tornano a scendere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
7
31

I prezzi della benzina tornano a scendere

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Imbrattato nella notte il palazzo del Governo: «Un altro femminicidio»

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie
LIVE
BELLINZONA
2 gior
16
115

Giubiasco si prepara a dire addio a una delle sue centenarie

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
65

Stangata sui danni da parcheggio: rincari fino al 50%

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic
LIVE
LUGANO
2 gior
1

Scomparso da Lugano, si cerca Srdan Cvetkovic

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»
LIVE
LUGANO
2 gior

«Pensavo fossero pugni, invece erano coltellate»

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
1 gior
18
127

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»
LIVE
ROSSA (GR)
3 gior
4

Bloccata in cima alla Calanca: «Ora vado al lavoro in elicottero»

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale
LIVE
NAZIONALE
2 gior
4
23

Embolo parla per la prima volta del rosso al Mondiale

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
1 gior
20
63

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Coop, in arrivo un nuovo supermercato
LIVE
MANNO
20 ore
12
29

Coop, in arrivo un nuovo supermercato

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni
LIVE
LUGANO
2 gior

«Furia cieca e inarrestabile». Chiesti 9 anni

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati
LIVE
SVIZZERA
4 gior

Fate i furbetti alle casse automatiche? Ecco come ci sorvegliano i supermercati

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago
LIVE
LOCARNO
3 gior

Con l’auto giù nell’aiuola sul lungolago

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti
LIVE
SVIZZERA
15 ore
7
24

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio
LIVE
SVIZZERA
11 ore
27
105

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
LIVE
LOCARNO
23 ore
3
21

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti
LIVE
NEPAL/CINA
2 gior
2

Spazzati via dalla piena: oltre 1.300 dispersi (579 sono turisti) e almeno 165 morti

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
1 gior
50
132

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

È morto Tim Curry
LIVE
STATI UNITI
2 gior

È morto Tim Curry

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»
LIVE
CANTONE
2 gior
20
39

Ad alta velocità vicino alla riva: «Venite a vedere che follia»

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
LIVE
CANTONE
21 ore

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero
LIVE
NEPAL
2 gior

Fra i dispersi c'è anche uno svizzero

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole
LIVE
NAZIONALE
18 ore
17
38

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Biechi istinti sessuali. E le bambine avevano la stessa età delle sue figlie»

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
LIVE
GRIGIONI
1 gior
1

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri
LIVE
NEPAL
1 gior
30

L'allarme, la corsa ai ripari e poi quell'ineluttabile onda alta 100 metri

«Non va via nemmeno per 20'000'000»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
23 ore
4
3

«Non va via nemmeno per 20'000'000»

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
46

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti
LIVE
CADENAZZO
1 gior
19
92

Dal 29 agosto entrano in funzione i primi semafori intelligenti

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini
LIVE
VAUD
3 gior
146
211

Muore un anziano pestato a sangue da un gruppo di ragazzini

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
1 gior
2
26

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Torna Belli Sold Out
LIVE
BELLINZONA
1 gior
2
13

Torna Belli Sold Out

ULTIME NOTIZIE TICINO
Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»
LIVE
CANTONE
2 ore
4
35

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
3 ore
45
65

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Yoga nel bosco al Parco della Pace
LIVE
LOCARNO
3 ore
5

Yoga nel bosco al Parco della Pace

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
LIVE
LUGANO
3 ore

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

Borsa delle bici: le invendute «avranno una seconda vita» grazie a Velafrica
LIVE
BELLINZONA
3 ore

Borsa delle bici: le invendute «avranno una seconda vita» grazie a Velafrica

Due canzoni con un cuore di... Lago Maggiore
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
3 ore
5

Due canzoni con un cuore di... Lago Maggiore

1,4 milioni per il Parco San Grato di Carona
LIVE
LUGANO
13 ore
24

1,4 milioni per il Parco San Grato di Carona

Si cerca Irene Gio Jelmini
LIVE
MENDRISIO
15 ore
33

Si cerca Irene Gio Jelmini

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze
LIVE
CANTONE
17 ore
7
35

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze

Un po' a sorpresa quello di questo venerdì sera sarà un “rientraccio”
LIVE
TRAFFICO
18 ore
13
25

Un po' a sorpresa quello di questo venerdì sera sarà un “rientraccio”