Borsa delle bici: le invendute «avranno una seconda vita» grazie a Velafrica

«Le mountain bike e le bici da viaggio sono particolarmente apprezzate dai nostri partner locali, poiché in molte regioni le strade non sono asfaltate», spiega Mats Gurtner di Velafrica. «Accettiamo tutti i tipi di biciclette e quelle in cattive condizioni le smontiamo per ricavarne i pezzi di ricambio».

L'organizzazione raccoglie infatti biciclette di ogni tipo - e-bike, mountain bike, bici da corsa e da città - con l'obiettivo di offrire una scelta varia, adatta sia agli spostamenti quotidiani sia al tempo libero.