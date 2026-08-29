Borsa delle bici: le invendute «avranno una seconda vita» grazie a Velafrica
L'iniziativa avrà luogo il 5 settembre nell'ambito del «Greenday» della SUPSI. Saranno accettate biciclette di ogni tipo, comprese e-bike, mountain bike, bici da corsa e da città.
BELLINZONA - Sabato 5 settembre si terrà per la prima volta a Bellinzona, in Piazza del Sole, una borsa delle biciclette nell'ambito della giornata dedicata alla sostenibilità «Greenday», organizzata dalla SUPSI.
Le due ruote potranno trovare un nuovo proprietario anziché rimanere inutilizzate in cantina. Sarà inoltre possibile donarle direttamente a Velafrica oppure, se non saranno vendute, consegnarle al termine della borsa.
Le biciclette contribuiranno così a promuovere la mobilità e a generare reddito in Africa, dove spesso sostituiscono lunghi tragitti a piedi e facilitano l'accesso all'istruzione, alla salute e a nuove fonti di reddito, oltre al trasporto di carichi pesanti.
«Le mountain bike e le bici da viaggio sono particolarmente apprezzate dai nostri partner locali, poiché in molte regioni le strade non sono asfaltate», spiega Mats Gurtner di Velafrica. «Accettiamo tutti i tipi di biciclette e quelle in cattive condizioni le smontiamo per ricavarne i pezzi di ricambio».
L'organizzazione raccoglie infatti biciclette di ogni tipo - e-bike, mountain bike, bici da corsa e da città - con l'obiettivo di offrire una scelta varia, adatta sia agli spostamenti quotidiani sia al tempo libero.
I mezzi donati verranno riparati in strutture di integrazione professionale e istituti penitenziari in Svizzera, per poi essere esportati verso aziende partner in sette Paesi dell'Africa occidentale e orientale.
Sono invece esclusi monopattini, biciclette senza pedali, rimorchi, tricicli e seggiolini. Oltre alla borsa di scambio, è possibile consegnare le biciclette durante tutto l'anno presso circa 300 punti di raccolta: www.velafrica.ch/it/donare-bicicletta
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