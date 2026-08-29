F1, dove dormono i piloti? A Monza arriva anche il “paddock dei camper”
Motorhome da sogno, hotel di lusso e vita da famiglia: anche il dopo-gara ha le sue storie
A Silverstone Stefano Domenicali risiede in "camper" a cinque stelle.
Motorhome da sogno, hotel di lusso e vita da famiglia: anche il dopo-gara ha le sue storie
A Silverstone Stefano Domenicali risiede in "camper" a cinque stelle.
MONZA - Chi dorme non piglia pesci. Cari amici benvenuti ne “I Racconti della F1”, no tranquilli oggi non facciamo una televendita di materassi, ma tocchiamo un argomento decisamente insolito, siete pronti? Bene comodi sulla poltrona che si parte.
In Formula 1 non tutto accade a 350 km/h. Quando i motori si spengono e il paddock si svuota, per piloti, team principal e uomini del Circus comincia un'altra parte del weekend: quella della vita privata, del relax e, per alcuni, della “casa lontano da casa”.
Il prossimo appuntamento è Monza, dal 4 al 6 settembre 2026, il Tempio della Velocità, e anche il paddock brianzolo si prepara a trasformarsi in una vera città itinerante.
Qui entrano in scena i motorhome, strutture che hanno ormai ben poco del tradizionale camper. Sono vere hospitality mobili: lounge, ristoranti, uffici, aree private e, in alcuni casi, camere destinate ai piloti. Una sorta di hotel a cinque stelle… con le ruote.
Ma c'è anche un lato decisamente più curioso. Nel mondo della F1 alcuni protagonisti hanno scelto negli anni di vivere il weekend di gara insieme alla propria famiglia proprio all'interno di grandi motorhome personali. È il lato meno conosciuto del Circus: bambini che giocano, colazioni veloci, momenti di relax e persino attività sportive improvvisate.
A Silverstone, per esempio, il paddock racconta da anni storie di una Formula 1 molto più informale di quella che vediamo davanti alle telecamere. E circola anche l'aneddoto di Stefano Domenicali. Durante il weekend di gara, (insieme a diversi piloti) dorme in una zona riservata all'interno del circuito stesso, alloggiando a bordo di un mega camper americano (un American RV/Winnebago di lusso) noleggiato e allestito specificamente per i vertici della Formula 1 e di Liberty Media. Camper utilizzato con la famiglia, diventato quasi un punto di ritrovo per alcuni protagonisti del paddock, con tanto di appuntamento mattutino per una partita di basket. Un'immagine decisamente lontana dalla solita Formula 1 fatta di briefing, sponsor e cronometri.
E a Monza? La magia sarà ancora maggiore. Perché qui il paddock non è soltanto il luogo dove lavorano le squadre: per un weekend diventa una piccola città della Formula 1, dove ogni camion, hospitality e motorhome nasconde una storia.
E magari, mentre i tifosi aspettano di vedere Leclerc, Hamilton, Antonelli e gli altri protagonisti in pista, qualcuno sarà già sveglio da ore… a fare colazione o tirare due tiri a canestro nel cuore del paddock.
La prossima settimana, come già annunciato, accenderemo i riflettori su Lugano, che sarà protagonista anche nel cuore del circuito brianzolo grazie a una storia davvero speciale: quella di un grande collezionista di caschi di Formula 1.
Un legame tra Lugano, la passione per la F1 e il Gran Premio di Monza che vi racconteremo in un appuntamento da non perdere.
Nel frattempo piedone sul gas sempre e comunque, e non dimenticate di iscrivervi al canale youtube i racconti della F1.