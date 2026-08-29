Clamoroso: Pogacar cade e abbandona la Vuelta
Lo sloveno si è ferito alla spalla sinistra nel corso dell'ottava frazione della corsa spagnola
Vittima di una caduta, Tadej Pogacar è stato costretto a ritirarsi dalla Vuelta mentre guidava saldamente la classifica generale, forte di tre vittorie di tappa e di quasi quattro minuti di vantaggio sul beniamino di casa Enric Mas.
Lo sloveno ha riportato un infortunio alla spalla sinistra e, stando a quanto riferito da Eurosport, a provocare la caduta sarebbe stata una borraccia presente sul manto stradale.
Almeno per il momento, Pogacar deve dunque rinviare l'appuntamento con la possibilità di diventare il nono corridore della storia a imporsi in tutti e tre i grandi giri. In dubbio, a questo punto, anche la sua partecipazione ai Mondiali di Montréal in programma a fine settembre.
Soltanto per la cronaca, il successo nell'ottava frazione della Vuelta è andato al francese Bryan Coquard, abile a precedere in volata il danese Mads Pedersen. Nella generale Mas ha 1'11'' di margine su Felix Gall.
? Crash in the peloton and race leader Tadej Pogacar is on the ground!— La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2026
? Caída de Tadej Pogacar ? El líder de la carrera se ha ido al suelo y muestra gestos de mucho dolor #LaVuelta26 pic.twitter.com/449HaJXgQK