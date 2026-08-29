L'Ambrì si è presentato al pubblico

AMBRÌ - Dopo le prime quattro amichevoli, chiuse con due vittorie (l'ultima ieri sera contro lo Schwenninger) e due sconfitte, l'Ambrì si è presentato ai suoi tifosi alla Gottardo Arena. Con qualche settimana di "ritardo" rispetto alla tradizione - in passato l'evento si teneva tra fine luglio e inizio agosto - i leventinesi hanno presentato la squadra che si presenterà al via per la stagione 2026/27, che comincerà il prossimo 15 settembre con la trasferta a Porrentruy contro l'Ajoie.