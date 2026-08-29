L'Ambrì si è presentato al pubblico
Alla presentazione ufficiale della squadra erano presenti circa 3'500 persone
Alla presentazione ufficiale della squadra erano presenti circa 3'500 persone
AMBRÌ - Dopo le prime quattro amichevoli, chiuse con due vittorie (l'ultima ieri sera contro lo Schwenninger) e due sconfitte, l'Ambrì si è presentato ai suoi tifosi alla Gottardo Arena. Con qualche settimana di "ritardo" rispetto alla tradizione - in passato l'evento si teneva tra fine luglio e inizio agosto - i leventinesi hanno presentato la squadra che si presenterà al via per la stagione 2026/27, che comincerà il prossimo 15 settembre con la trasferta a Porrentruy contro l'Ajoie.
Salutati Filippo Lombardi, Luca Cereda e Paolo Duca, il nuovo corso porta i nomi di Davide Mottis, Jussi Tapola e Lars Weibel. Quella alle porte sarà senza dubbio una stagione transitoria dopo appunto il pesante passaggio di consegne: la perdita di quasi 400'000 franchi annunciata negli scorsi giorni non autorizza infatti la società a voli pindarici. Ma questa non è certo una novità in Leventina.
Particolare curiosità attorno ai nuovi acquisti Petr Kodytek, finora brillante nel pre-campionato, Nate Schnarr e Roby Järventie, dai quali passerà verosimilmente la buona riuscita o meno della stagione dell'HCAP. Osannato anche il neo-capitano Tommaso De Luca, che l'anno scorso aveva chiuso in netto crescendo la stagione guadagnandosi la grande responsabilità di avere la C sul petto.
In seguito alla presentazione, i giocatori hanno intrattenuto il pubblico attraverso alcune sfide, fra cui quella dei rigori, e con una partitella in famiglia.
Il programma delle amichevoli proseguirà mercoledì con la sfida contro il Kloten in programma a Bellinzona (ore 19).