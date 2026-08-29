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Audrey Werro non ci sarà a Bellinzona

La friborghese non è al meglio e ha deciso di non intraprendere la trasferta ticinese
Audrey Werro non ci sarà a Bellinzona
Imago
Fonte GalAthletics Bellinzona
elaborata da Redazione
Audrey Werro non ci sarà a Bellinzona
La friborghese non è al meglio e ha deciso di non intraprendere la trasferta ticinese
SPORT: Risultati e classifiche

BELLINZONA - Il Comitato del GalAthletics Bellinzona comunica con grande rammarico che ha preso atto della comunicazione appena ricevuta dallo staff di Audrey Werro. L’atleta friborghese non sarà in gara al Comunale negli 800m.

Il Comitato ha deciso di non far valere i diritti contrattuali di richiedere la sua partecipazione a correre a Bellinzona. «Nelle mie gare, ho sempre l'abitudine di dare il massimo e di impegnarmi al 100%. Oggi ho bisogno di tempo per rigenerarmi e preservare la mia salute mentale e fisica», ha dichiarato la Werro.

Nel contempo con grande emozione e orgoglio il Comitato informa che nella giornata di ieri è stato contattato da Alison Dos Santos, lo straordinario atleta brasiliano che ha appena stabilito il nuovo record mondiale dei 400 metri ostacoli alla Weltklasse di Zurigo. Lo stesso ha comunicato che - sebbene non correrà - sarà presente a Bellinzona per ringraziare personalmente il pubblico ticinese del Comunale, che lo ha sempre accolto con calore e affetto facendolo sentire in famiglia.

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