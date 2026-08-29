MOTOMONDIALE
Marc Marquez vince la Sprint di Aragon
Grazie a una super partenza, lo spagnolo si è portato a casa la gara corta del sabato davanti al fratello Alex e a Bezzecchi (che domani scatterà dalla pole)
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Marc Marquez vince la Sprint di Aragon
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Marc Marquez vince la Sprint di Aragon
Grazie a una super partenza, lo spagnolo si è portato a casa la gara corta del sabato davanti al fratello Alex e a Bezzecchi (che domani scatterà dalla pole)
Marc Marquez vince la Sprint di Aragon
Grazie a una super partenza, lo spagnolo si è portato a casa la gara corta del sabato davanti al fratello Alex e a Bezzecchi (che domani scatterà dalla pole)
ARAGON - Marc Marquez si è aggiudicato la Sprint Race di Aragon. Scattato dalla seconda posizione, il pilota della Ducati - alla sua terza affermazione consecutiva nella gara corta sul circuito spagnolo - ha conquistato subito la testa della corsa nella Curva 1, senza più cederla nel corso degli undici giri.
Alle sue spalle si è piazzato il fratello Alex, mentre sul terzo gradino del podio è salito Marco Bezzecchi, partito dalla pole position. Seguono Acosta e il leader del Mondiale Martin, quinto. Bagnaia solo undicesimo.
Nella generale l'appena citato Martin ha ora 29 punti di margine su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez.
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