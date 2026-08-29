Marc Marquez vince la Sprint di Aragon

Alle sue spalle si è piazzato il fratello Alex, mentre sul terzo gradino del podio è salito Marco Bezzecchi, partito dalla pole position. Seguono Acosta e il leader del Mondiale Martin, quinto. Bagnaia solo undicesimo.

Nella generale l'appena citato Martin ha ora 29 punti di margine su Bezzecchi e 33 su Marc Marquez.