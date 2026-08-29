Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
L'automobilista dovrà rispondere dell'accusa di pirata della strada dopo essere stato fermato dalla polizia cantonale.
L'automobilista dovrà rispondere dell'accusa di pirata della strada dopo essere stato fermato dalla polizia cantonale.
STALLIKON - Un automobilista di 46 anni è stato pizzicato dalla polizia cantonale di Zurigo, mentre sfrecciava a 189 km/h nel tunnel di Uetliberg, sull'autostrada A3, nel comune di Stallikon. Nel tratto interessato il limite massimo è di 100 km/h. La patente gli è stata ritirata sul posto.
L'uomo stava viaggiando dallo svincolo autostradale Zurigo-Ovest in direzione di Coira quando ha superato il punto di rilevamento della velocità. Una pattuglia della polizia cantonale di Zurigo è riuscita successivamente a fermarlo all'uscita di Wollishofen.
A causa dell'eccessiva velocità, il 46enne verrà denunciato alla procura come pirata della strada.
Norme da adottare in galleria
La polizia cantonale coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza di rispettare rigorosamente le norme del codice della strada nelle gallerie autostradali. Tra le principali precauzioni figurano il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento di una distanza di sicurezza sufficiente dal veicolo che precede e la verifica del corretto funzionamento dei fari.
In caso di guasto o incidente, il veicolo deve essere parcheggiato, se possibile, nell'apposita area di sosta di emergenza. Quando non è possibile, deve essere fermato il più vicino possibile al bordo della strada. I servizi di emergenza devono quindi essere allertati tramite un campanello di emergenza.
In queste situazioni gli altri utenti della strada sono tenuti a rispettare la segnaletica, in particolare i semafori rossi agli ingressi delle gallerie o in corrispondenza delle corsie chiuse. Deve inoltre essere predisposta una corsia di emergenza per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso.