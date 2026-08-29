L'incendio vicino a Losanna è sotto controllo, ignota ancora la causa
La polizia fa il punto della situazione: «Il fuoco si è propagato a rifiuti, veicoli bonificanti, materiali metallici e altro». L'autostrada rimane chiusa
La polizia fa il punto della situazione: «Il fuoco si è propagato a rifiuti, veicoli bonificanti, materiali metallici e altro». L'autostrada rimane chiusa
ECUBLENS - L'incendio nell'area di un impianto di riciclaggio a Ecublens VD è stato posto sotto controllo. Tuttavia, le operazioni di spegnimento sono proseguite anche a mezzogiorno di sabato, come hanno annunciato le autorità in una conferenza stampa.
Ci vorranno ancora «diverse ore» prima che l'incendio sia completamente spento, è stato aggiunto. Il tratto autostradale tra Ecublens e Morges-Ouest VD rimarrà chiuso finché l'ingegnere strutturale non avrà escluso qualsiasi rischio di crollo sulla carreggiata.Secondo Cuche, l'incendio, scoppiato venerdì sera prima delle 19 presso l'impianto di riciclaggio, è stato «violento», «complesso» e «di difficile accesso». Il fuoco si è propagato a rifiuti, veicoli bonificati, materiali metallici, materie plastiche e schiume.
«Deve ancora essere realizzata una saldatura», ha dichiarato il colonnello Florian Cuche, ispettore cantonale della prevenzione incendi presso la Cassa cantonale di assicurazione (ECA), durante la conferenza stampa. Questo passaggio permetterà inoltre ai pompieri di lavorare su larga scala all'interno del deposito dell'azienda di riciclaggio di metalli e rifiuti industriali.
Sito a rischio incendio a causa delle batterie al litio
Al momento attuale «le cause e le circostanze non sono ancora note», ha dichiarato anche il tenente colonnello David Guisolan del reparto comunicazione della Polizia cantonale. Tuttavia, «con ogni probabilità» l'incendio sarebbe stato alimentato da una carcassa d'auto.
In questi casi, secondo il colonnello Cuche, il sospetto ricade spesso sulle batterie al litio. Questo tipo di siti è molto a rischio di incendio. Il sito interessato di Thévenaz-Leduc era già stato colpito da un incendio dodici anni fa.
Grande dispiegamento ancora in corso
A causa dell'incendio sono state mobilitate numerose forze d'intervento. Più di 200 persone e circa 50 veicoli sono impegnati nelle operazioni. Oltre a diversi automezzi antincendio, potenti idranti e un drone, vengono impiegati anche il treno antincendio delle FFS e il «Bison» dello stabilimento chimico di Monthey VS - un grande veicolo antincendio. Gli idranti, infatti, continuavano a funzionare a pieno regime anche a mezzogiorno di sabato.
Per quanto riguarda la salute delle residenti e dei residenti, fino a mezzogiorno di sabato non sono state segnalate lamentele al medico cantonale Thierry Fumeaux. Tuttavia, secondo Fumeaux, le stazioni di misurazione a Pully VD e Losanna hanno rilevato valori particolarmente elevati di polveri sottili.
Facendo riferimento al principio di precauzione, il medico cantonale raccomanda anche a mezzogiorno di sabato di continuare a evitare attività fisiche nel «grande agglomerato di Losanna» e uscite non necessarie. All'aperto dovrebbe essere indossata una mascherina FFP2.