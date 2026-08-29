L'incendio vicino a Losanna è sotto controllo, ignota ancora la causa

Ci vorranno ancora «diverse ore» prima che l'incendio sia completamente spento, è stato aggiunto. Il tratto autostradale tra Ecublens e Morges-Ouest VD rimarrà chiuso finché l'ingegnere strutturale non avrà escluso qualsiasi rischio di crollo sulla carreggiata.Secondo Cuche, l'incendio, scoppiato venerdì sera prima delle 19 presso l'impianto di riciclaggio, è stato «violento», «complesso» e «di difficile accesso». Il fuoco si è propagato a rifiuti, veicoli bonificati, materiali metallici, materie plastiche e schiume.