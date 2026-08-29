ZURIGO
Lindenhof occupato da cento persone mascherate
La protesta, organizzata da attivisti di estrema sinistra, si protrarrà per tutto il weekend con la presenza della polizia sul posto.
20 Minuten
Fonte Polizia Città di Zurigo
Lindenhof occupato da cento persone mascherate
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Lindenhof occupato da cento persone mascherate
La protesta, organizzata da attivisti di estrema sinistra, si protrarrà per tutto il weekend con la presenza della polizia sul posto.
Lindenhof occupato da cento persone mascherate
La protesta, organizzata da attivisti di estrema sinistra, si protrarrà per tutto il weekend con la presenza della polizia sul posto.
ZURIGO - Circa 100 persone mascherate hanno occupato venerdì sera, la piazza del Lindenhof, nel Distretto 1 di Zurigo, per una protesta all'insegna dello slogan "solidarietà anziché isolamento".
L'occupazione è iniziata poco dopo le 19:00, quando gli attivisti hanno isolato la piazza. Diverse pattuglie della Polizia di Zurigo sono state immediatamente inviate sul posto.
Secondo quanto riportato nel comunicato, gli occupanti provenivano principalmente dall'estrema sinistra e hanno dichiarato di voler mantenere l'occupazione del Lindenhof fino a domenica.
Dopo aver valutato la situazione e consultato il responsabile della sicurezza, la polizia ha deciso di tollerare fino a domenica la manifestazione a sfondo politico.
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