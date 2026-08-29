Alluvione in Nepal e Tibet: costernazione nella diaspora in Svizzera

Markus Ruckstuhl, presidente della Swiss-Nepalese Society (SNS), organizzazione, che stando al proprio sito web, è apolitica e senza scopo di lucro e intende offrire una piattaforma ai nepalesi e agli amici del Nepal in Svizzera, ha espresso cordoglio e solidarietà. «Abbiamo notizie di persone provenienti da quella regione, persone che hanno perso familiari, amici, la propria casa o che stanno ancora aspettando un segno di vita».