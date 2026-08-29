Il Davos "rovina" la festa al Lugano

E pensare che la sfida era iniziata bene per la truppa di Mitell, passata in vantaggio al 15' con Sanford. La gioia è però durata appena 58 secondi, il tempo impiegato da Ryfors per pareggiare i conti. Il gol decisivo è poi arrivato poco dopo metà gara, firmato da Tino Kessler per i gialloblù. Negli ultimi tre minuti di gioco i sottocenerini, alla ricerca del pari, hanno infine incassato due gol senza portiere, entrambi siglati da Asplund.