Il Davos "rovina" la festa al Lugano
I bianconeri, nella serata della presentazione della squadra, sono stati sconfitti per 4-1 dal Davos
I bianconeri, nella serata della presentazione della squadra, sono stati sconfitti per 4-1 dal Davos
LUGANO - Seconda sconfitta in 24 ore per il Lugano. Reduci dal ko di Sigirino contro il Langnau (5-4), i bianconeri hanno aperto la serata dedicata alla presentazione della squadra ai tifosi con una sconfitta per 4-1 contro il Davos.
E pensare che la sfida era iniziata bene per la truppa di Mitell, passata in vantaggio al 15' con Sanford. La gioia è però durata appena 58 secondi, il tempo impiegato da Ryfors per pareggiare i conti. Il gol decisivo è poi arrivato poco dopo metà gara, firmato da Tino Kessler per i gialloblù. Negli ultimi tre minuti di gioco i sottocenerini, alla ricerca del pari, hanno infine incassato due gol senza portiere, entrambi siglati da Asplund.
Da segnalare che i ticinesi sono scesi in pista, fra gli altri, senza Bertaggia, Thürkauf (in sovrannumero) e l'infortunato Simion. Tra i pali ha giocato Schlegel.
Il popolo bianconero avrà comunque la possibilità di "rifarsi", godendosi la presentazione della squadra presso la Reseghina. Il prossimo test è invece in programma il 4 settembre a San Gallo contro il Rapperswil.