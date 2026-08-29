MORBIO INFERIORE
Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
Le sirene si sono attivate verso le 13.30 e le persone sono state invitate a uscire
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Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
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Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
Le sirene si sono attivate verso le 13.30 e le persone sono state invitate a uscire
Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
Le sirene si sono attivate verso le 13.30 e le persone sono state invitate a uscire
MORBIO INFERIORE - Suonano le sirene antincendio al Serfontana. Poco dopo le 13.30, le persone presenti all'interno del centro commerciale sono state invitate a uscire a causa dell'attivazione dell'allarme.
Stando a nostre informazioni, si sarebbe verificato un principio di incendio in un'area dove sono in corso dei lavori. A prendere fuoco, molto probabilmente, sarebbe stato un accumulatore.
Per motivi di sicurezza sono stati quindi chiusi anche tutti i negozi del centro commerciale. L'allarme è rientrato dopo circa 45 minuti e le persone hanno potuto così fare rientro nella struttura.
Sul posto sono intervenuti i pompieri.
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