Tampona un'auto e viene sbalzato a terra: ferito leggermente uno scooterista
Il traffico sulla strada cantonale delle Centovalli è stato temporaneamente interrotto per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia.
Il traffico sulla strada cantonale delle Centovalli è stato temporaneamente interrotto per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia.
GOLINO - Violento tamponamento questa mattina sulla strada cantonale delle Centovalli, in territorio di Golino. Attorno alle 11, un conducente di uno scooter di grossa cilindrata, immatricolato in Ticino, ha urtato per motivi ancora da chiarire una Renault che lo precedeva.
A causa dell'impatto, il centauro è stato sbalzato a terra. Fortunatamente avrebbe riportato soltanto ferite leggere. I soccorritori del SALVA sono intervenuti sul posto per prestargli le prime cure, prima di trasportarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Sul posto anche la Polizia cantonale, impegnata nei rilievi del caso e nel disciplinamento del traffico. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del veicolo. La circolazione è rimasta perturbata per circa un'ora.