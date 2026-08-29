Tampona un'auto e viene sbalzato a terra: ferito leggermente uno scooterista

A causa dell'impatto, il centauro è stato sbalzato a terra. Fortunatamente avrebbe riportato soltanto ferite leggere. I soccorritori del SALVA sono intervenuti sul posto per prestargli le prime cure, prima di trasportarlo al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Sul posto anche la Polizia cantonale, impegnata nei rilievi del caso e nel disciplinamento del traffico. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il recupero del veicolo. La circolazione è rimasta perturbata per circa un'ora.