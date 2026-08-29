Cantonali 2027: il PLR punta su credibilità e concretezza

La seconda parte dei lavori è stata dedicata alle votazioni federali del 27 settembre. Sull’iniziativa «Per un’alimentazione sicura», i delegati hanno deciso di sostenere il no. La proposta è stata giudicata «estrema», in particolare per il suo possibile impatto sull’agricoltura e per quella che il PLR considera la volontà di imporre attraverso lo Stato un’alimentazione vegana alla popolazione.

No anche all’iniziativa «sulla neutralità». Il tema è stato discusso in un confronto tra il consigliere nazionale Simone Gianini e la deputata al Gran Consiglio del Partito comunista Lea Ferrari. Il dibattito è stato preceduto dall’intervento di Stefano Giedemann, attivo nella sicurezza e nella resilienza anche a livello nazionale e ufficiale superiore dell’esercito, che ha inquadrato la votazione nel contesto storico e geopolitico.