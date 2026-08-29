Soccorso Alpino di Biasca, 50 anni di storia: porte aperte per festeggiare

Nel corso della manifestazione hanno preso la parola per i ringraziamenti e per celebrare il traguardo il sindaco di Biasca Loris Galbusera, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, Elio Re, presidente del Patriziato di Biasca, Damiano Monighetti, capo del Soccorso Alpino di Biasca, Fabio Vanza, vicecapo del Soccorso Alpino di Biasca e presidente UTOE di Biasca, e Andres Bardill, presidente del Soccorso Alpino Svizzero.