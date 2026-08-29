Soccorso Alpino di Biasca, 50 anni di storia: porte aperte per festeggiare
Dimostrazioni, incontri con i soccorritori e voli panoramici hanno animato una giornata di festa aperta a tutti.
Dimostrazioni, incontri con i soccorritori e voli panoramici hanno animato una giornata di festa aperta a tutti.
BIASCA - Cinquant'anni di attività al servizio della comunità e della montagna. Il Soccorso Alpino di Biasca ha festeggiato oggi l'importante anniversario con una giornata di porte aperte, che ha richiamato numerose persone.
Nel corso della manifestazione hanno preso la parola per i ringraziamenti e per celebrare il traguardo il sindaco di Biasca Loris Galbusera, il consigliere di Stato Raffaele De Rosa, Elio Re, presidente del Patriziato di Biasca, Damiano Monighetti, capo del Soccorso Alpino di Biasca, Fabio Vanza, vicecapo del Soccorso Alpino di Biasca e presidente UTOE di Biasca, e Andres Bardill, presidente del Soccorso Alpino Svizzero.
La giornata prosegue con la presenza di numerosi enti di soccorso, che permettono al pubblico di conoscere più da vicino mezzi, attività e modalità di intervento. Non mancano inoltre i voli panoramici in elicottero, particolarmente apprezzati dai presenti.
I festeggiamenti continueranno anche questa sera: dalle 18 alle 2 sarà infatti la musica a fare da protagonista, per concludere una giornata dedicata ai 50 anni del Soccorso Alpino di Biasca.