Il 3-3 del Wankdorf fa sorridere il Lugano
Alla vigilia di Sion-Lugano, comanda la classifica l'YB con 11 punti, davanti al Basilea con 10 e al Lugano con 9.
Alla vigilia di Sion-Lugano, comanda la classifica l'YB con 11 punti, davanti al Basilea con 10 e al Lugano con 9.
|1
|Marvin Keller
|27
|Lewin Blum
|30
|Sandro Lauper
|23
|Loris Benito
|33
|Stefan Bukinac 68'
|16
|Christian Fassnacht 67'
|8
|Armin Gigovic
|6
|Edimilson Fernandes 79'
|11
|Joel Monteiro 79'
|10
|Alvyn Sanches
|99
|Samuel Essende 79'
|52
|Noe Tschanz
|34
|Edin Etoski 79'
|13
|Dominik Pech 79'
|18
|Joel Mall
|5
|Gregory Wuethrich
|9
|Kaly Sene 79'
|17
|Saidy Janko
|22
|Isaac Schmidt 68'
|7
|Alan Virginius 67'
|Mirko Salvi
|13
|Keigo Tsunemoto
|6
|Akpe Victory
|55
|Flavius Daniliuc
|24
|Moussa Cisse
|29
|75' Metinho
|5
|33' Ludwig Thorell
|8
|Becir Omeragic
|4
|Asane Sow
|18
|87' Zan Celar
|9
|75' Kazeem Olaigbe
|11
|75' Jonas Harder
|44
|Nicolas Vouilloz
|3
|Andrej Bacanin
|14
|Aaron Malouda
|17
|87' Giacomo Koloto
|37
|Kevin Rueegg
|27
|Renato Widmer D'Autilia
|49
|75' Philip Otele
|7
|33' Xherdan Shaqiri
|10
|90
|Melvin Feycal Mastil
|2
|Brandon Soppy
|3
|Tyler Fredricson 54'
|71
|Karim Sow
|18
|Morgan Poaty 84'
|80
|Sekou Kone
|10
|Olivier Custodio
|16
|Nicky Beloko 30'
|9
|Enzo Anthony Honore Molebe 54'
|78
|Omar Janneh
|91
|Florent Mollet
|17
|Seydou Traore 54'
|1
|Thomas Castella
|7
|Alban Ajdini
|6
|Theo Bergvall 84'
|8
|Jamie Roche
|20
|Hamza Abdallah
|11
|Nathan Butler-Oyedeji 30'
|47
|Papa Souleymane N'Diaye
|5
|Dircssi Ngonzo 54'
|Silas Huber
|1
|76' Selmin Hodza
|3
|Lindrit Kamberi
|2
|76' Alexander Hack
|42
|Sebastian Walker
|44
|Bledian Krasniqi
|7
|Kevin Spadanuda
|17
|Leandro Schodler
|21
|Miguel Reichmuth
|38
|Emmanuel Emmanuel
|11
|Philippe Keny
|19
|76' Chris Kablan
|22
|Heinz Lindner
|13
|Juan Jose Perea
|9
|Nevio Di Giusto
|14
|Din Ramic
|49
|Cosimo Fiorini
|6
|Daniel Ihendu
|48
|Damienus Reverson
|29
|76' Mohamed Bangoura
|18
|78
|Leo Besson
|23
|Quentin Maceiras 75'
|4
|Steve Rouiller
|15
|Marco Burch
|14
|Lilian Njoh 90' +2
|6
|Pedro Naressi
|28
|David Douline 62'
|9
|Miroslav Stevanovic
|8
|Timothe Cognat
|77
|Tiemoko Ouattara 62'
|90
|Samuel Mraz
|17
|Houboulang Mendes 75'
|18
|Bradley Mazikou 62'
|44
|Louis Rieder
|41
|Tristan Nunez
|34
|Teo Allix
|11
|Lamine Fomba 90' +2
|20
|Jarell Simo
|38
|Benoit Sida 62'
|37
|Sylvain Djoho
|Oscar Kabwit
|16
|79' Matteo Di Giusto
|11
|Leonardo Bertone
|6
|46' Daniel Mikolajewski
|19
|69' Mio Zimmermann
|80
|Karlo Letica
|30
|Pius Dorn
|20
|Bung Hua Freimann
|13
|Bung Meng Freimann
|46
|Andrejs Ciganiks
|14
|79' Tyron Owusu
|24
|Stefan Knezevic
|5
|79' Sandro Wyss
|17
|Simon Simoni
|1
|Loic Luthi
|21
|69' Levin Winkler
|29
|46' Sascha Meyer
|71
|Nando Toggenburger
|15
|Ruben Dantas Fernandes
|22
|79' Lucas Ferreira
|10
BERNA - Lo spettacolare 3-3 del Wankdorf tra Young Boys e Basilea potrebbe permettere al Lugano di portarsi da solo in testa alla classifica, qualora domani vincesse a Sion. La truppa del Crus si ritroverebbe a guardare tutti dall'alto, addirittura con una partita in meno rispetto a bernesi e renani.
Gli uomini di Seoane sono partiti fortissimo, trovando due reti nei primi 14' con Monteiro ed Essende. La veemente reazione degli ospiti, che alla mezz'ora hanno inserito Shaqiri dopo un avvio di gara confusionale, non si è però fatta attendere: Olaigbe e l'ex Pro Vercelli Sow, vera rivelazione di questo primo scorcio di stagione, hanno ristabilito la parità. Prima della pausa i gialloneri si sono riportati avanti con Sanches, ma al 71' la squadra di Lichtsteiner ha risposto con un gran tiro di Akpe.
Nelle partite delle 18 lo Zurigo ha conquistato il secondo successo stagionale, espugnando Losanna per 3-2 grazie alle reti di Krasniqi, Kamberi ed Emmanuel. Per i vodesi sono invece andati a segno Molebe e Janneh. Servette e Lucerna si sono infine lasciate sull'1-1: al gol di Stevanovic, per i biancoblù ha replicato Ciganiks.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Young Boys
|5
|11
|3
|2
|0
|19
|9
|10
|2
|Basilea
|5
|10
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|3
|Lugano
|3
|9
|3
|0
|0
|11
|2
|9
|4
|S.Gallo
|3
|7
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|5
|Sion
|3
|6
|2
|0
|1
|8
|6
|2
|6
|Zurigo
|5
|6
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|7
|FC Lausanne-Sport
|5
|5
|1
|2
|2
|6
|7
|-1
|8
|Lucerna
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|9
|-4
|9
|Servette
|4
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|10
|Thun
|3
|3
|1
|0
|2
|5
|11
|-6
|11
|Grasshopper
|3
|1
|0
|1
|2
|3
|7
|-4
|12
|Vaduz
|4
|0
|0
|0
|4
|7
|12
|-5