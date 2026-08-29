Il 3-3 del Wankdorf fa sorridere il Lugano

Gli uomini di Seoane sono partiti fortissimo, trovando due reti nei primi 14' con Monteiro ed Essende. La veemente reazione degli ospiti, che alla mezz'ora hanno inserito Shaqiri dopo un avvio di gara confusionale, non si è però fatta attendere: Olaigbe e l'ex Pro Vercelli Sow, vera rivelazione di questo primo scorcio di stagione, hanno ristabilito la parità. Prima della pausa i gialloneri si sono riportati avanti con Sanches, ma al 71' la squadra di Lichtsteiner ha risposto con un gran tiro di Akpe.