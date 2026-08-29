Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
Funerali di Stato, cerimonie religiose e passaggi istituzionali segnano i nuovi giorni della monarchia norvegese.
Funerali di Stato, cerimonie religiose e passaggi istituzionali segnano i nuovi giorni della monarchia norvegese.
OSLO - La Norvegia vive giorni di lutto dopo la morte del re Harald V. Nelle strade della capitale Oslo, anche il giorno successivo alla scomparsa del sovrano, si percepisce un'atmosfera opprimente. Mentre ogni norvegese affronta il lutto a modo proprio, il protocollo ufficiale previsto dopo la morte di un monarca segue un percorso in gran parte stabilito.
Il lutto pubblicoDa sabato sono disponibili in tutto il Paese libri di condoglianze nei quali chiunque può lasciare un messaggio. A Oslo, la sindaca Anne Lindboe è stata tra le prime a dedicare parole personali al monarca, morto venerdì mattina. Secondo quanto riportato dal quotidiano "VG", ha scritto: "Non avevi bisogno di una corona per essere re".
Domenica si terranno funzioni funebri in numerose chiese e in tutte le undici cattedrali del Paese. Nel duomo di Oslo la cerimonia inizierà alle 11.00, secondo quanto comunicato dalla Chiesa norvegese. "Siamo in lutto per il re Harald e proviamo una profonda e sincera gratitudine per tutto ciò che ha significato per tutti noi attraverso la sua vita e la sua opera", ha affermato Olav Fykse Tveit, vescovo capo della Chiesa norvegese.
Il funeraleNei prossimi giorni chi vorrà rivolgere un ultimo saluto al sovrano potrà visitare la cappella del palazzo reale. Dopo una breve permanenza nel Salone Rosso del palazzo, la bara chiusa sarà esposta nella cappella, su un catafalco coperto e in determinati orari, fino alla sepoltura. Secondo quanto riferito dalla corte, i visitatori potranno passare lentamente davanti alla bara sorvegliata per rendere omaggio ad Harald. Sulla bara e accanto ad essa saranno collocati i simboli regali, tra cui la corona.
La data del funerale non è ancora stata comunicata. Le esequie saranno organizzate come funerale di Stato e prevederanno una grande cerimonia funebre. Secondo l'agenzia di stampa NTB, il rito inizierà nella cappella del palazzo alla presenza dei familiari più stretti. La bara del re sarà poi trasferita in corteo al duomo di Oslo. Al termine della cerimonia, un secondo corteo, più ristretto, accompagnerà il sovrano al luogo di riposo finale nella chiesa di Akershus.
Secondo il quotidiano "VG", il giorno del funerale non sarà dichiarato festa nazionale. Lavoratori, studentesse e studenti potranno tuttavia seguire la cerimonia funebre. Alle 13.00 sarà osservato un minuto di silenzio in tutto il Paese.
Il discorso del nuovo re
Il nuovo re Haakon VIII si rivolgerà al Paese alle 19.00 con un discorso trasmesso in televisione. Venerdì, dopo aver assunto il trono nell'istante della morte del padre, il figlio di Harald aveva ricevuto i membri del governo a palazzo. Martedì prossimo, alle 13.00, Haakon presterà il giuramento previsto dalla Costituzione. Anche questo appuntamento potrà essere seguito in diretta televisiva dalla popolazione norvegese.
In Norvegia non è più prevista una tradizionale cerimonia di incoronazione. Nel 1958 il padre di Harald, re Olav V., introdusse una nuova cerimonia di benedizione, una tradizione proseguita nel 1991 da Harald e dalla moglie, la regina Sonja. Anche per Haakon è quindi attesa una cerimonia analoga, tradizionalmente seguita da un viaggio attraverso la Norvegia.