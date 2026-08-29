Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Domenica si terranno funzioni funebri in numerose chiese e in tutte le undici cattedrali del Paese. Nel duomo di Oslo la cerimonia inizierà alle 11.00, secondo quanto comunicato dalla Chiesa norvegese. "Siamo in lutto per il re Harald e proviamo una profonda e sincera gratitudine per tutto ciò che ha significato per tutti noi attraverso la sua vita e la sua opera", ha affermato Olav Fykse Tveit, vescovo capo della Chiesa norvegese.

Il funeraleNei prossimi giorni chi vorrà rivolgere un ultimo saluto al sovrano potrà visitare la cappella del palazzo reale. Dopo una breve permanenza nel Salone Rosso del palazzo, la bara chiusa sarà esposta nella cappella, su un catafalco coperto e in determinati orari, fino alla sepoltura. Secondo quanto riferito dalla corte, i visitatori potranno passare lentamente davanti alla bara sorvegliata per rendere omaggio ad Harald. Sulla bara e accanto ad essa saranno collocati i simboli regali, tra cui la corona.