Berlino pronta a incolpare Mosca per i droni a Lipsia
Merz annuncerà «pesanti» sanzioni all'inizio della prossima settimana
BERLINO - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si sta preparando ad attribuire alla Russia la responsabilità del tentato attacco con droni a Lipsia e ad annunciare sanzioni "pesanti", in quello che segnerebbe un ulteriore irrigidimento della posizione di Berlino nei confronti di Mosca.
Lo scrive Politico citando tre funzionari a conoscenza della questione, secondo i quali il piano del governo tedesco prevede misure dirette contro entità russe, mentre l'Ue procede con nuove sanzioni punitive che sono in fase di preparazione parallela a Bruxelles.
L'annuncio è previsto per l'inizio della prossima settimana, in concomitanza con la riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue in Irlanda martedì, ma potrebbe anche essere anticipato a seconda delle decisioni di Merz, hanno affermato due dei funzionari.
Uno dei funzionari a conoscenza della questione ha dichiarato che, in risposta all'incidente del drone a Lipsia, non era più sufficiente espellere singoli diplomatici russi o chiudere la Casa Russa a Berlino. Erano necessarie misure più severe, come sanzioni più incisive o addirittura forniture di armi più consistenti all'Ucraina. I tre funzionari si sono rifiutati di fornire ulteriori dettagli sulle precise misure che Merz intende annunciare.
Non è chiaro in che misura Berlino intenda ritenere responsabili singoli individui russi o il governo russo per il tentato attacco con i droni. Berlino si sta già preparando a una dura reazione, poiché, secondo i funzionari, la Germania deve prepararsi a misure punitive da parte di Mosca.
La mossa prevista arriva in un momento di forte tensione con la Russia, in un contesto di una serie di incidenti sul suolo europeo che alti funzionari hanno definito "guerra ibrida". Martedì, il direttore della Cia John Ratcliffe ha effettuato una visita a sorpresa a Mosca, dove ha messo in guardia il governo russo contro un'escalation delle tensioni con la Nato.
Ma la tempistica dell'atteso annuncio di Merz è delicata anche a livello interno. Domenica prossima si terranno le elezioni nello stato tedesco della Sassonia-Anhalt, seguite due settimane dopo dalle elezioni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino. In Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il partito di estrema destra AfD, noto per la sua posizione filo-russa, è in testa ai sondaggi. Merz aveva già annunciato martedì che ci sarebbero state gravi conseguenze per l'incidente di Lipsia.