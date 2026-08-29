Berlino pronta a incolpare Mosca per i droni a Lipsia

Ma la tempistica dell'atteso annuncio di Merz è delicata anche a livello interno. Domenica prossima si terranno le elezioni nello stato tedesco della Sassonia-Anhalt, seguite due settimane dopo dalle elezioni nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore e a Berlino. In Sassonia-Anhalt e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il partito di estrema destra AfD, noto per la sua posizione filo-russa, è in testa ai sondaggi. Merz aveva già annunciato martedì che ci sarebbero state gravi conseguenze per l'incidente di Lipsia.