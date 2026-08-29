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La guerra sui dazi rischia di far aumentare il prezzo della carta igienica

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada mettono a rischio la stabilità delle forniture quotidiane.
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
La guerra sui dazi rischia di far aumentare il prezzo della carta igienica
Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada mettono a rischio la stabilità delle forniture quotidiane.

WASHINGTON - La disputa doganale tra Stati Uniti e Canada rischia di avere ripercussioni su milioni di persone... fino ad arrivare in bagno. Nel paese dei maestri della carta igienica, la questione potrebbe rivelarsi particolarmente delicata.

Di fronte alla prospettiva di possibili aumenti del prezzo della carta igienica, un'associazione statunitense ha invitato i consumatori alla moderazione nell'acquisto dei rotoli. «È importante che le famiglie e le economie domestiche comprendano che non vi è alcun motivo per acquisti dettati dal panico», ha dichiarato all'agenzia di stampa DPA una portavoce dell'AF&PA, l'associazione di categoria dei produttori statunitensi di carta igienica e altri prodotti in carta.

Negli Stati Uniti, le catene di approvvigionamento della carta igienica sono organizzate sulla base della prevedibilità e dell'efficienza. «Improvvisi picchi di domanda possono mettere inutilmente sotto pressione un sistema che è stato concepito per soddisfare in modo affidabile il normale fabbisogno domestico».

Nel quadro dell'escalation del conflitto commerciale, in risposta ai dazi punitivi statunitensi il Canada aveva annunciato controdazi su un'ampia gamma di prodotti a partire dall'8 settembre. Secondo le autorità canadesi, tra i prodotti interessati rientra anche una quota compresa tra il 25 e il 50 percento della carta igienica e dei prodotti in carta per la toilette.

L'associazione aveva quindi avvertito che i controdazi «comporterebbero il rischio di aumentare incertezza e costi per produttori, lavoratori, clienti e comunità da entrambe le parti del confine». L'escalation delle dispute doganali tra Stati Uniti e Canada «disturberebbe le catene di approvvigionamento transfrontaliere che permettono agli stabilimenti e ai produttori di investire, restare competitivi e fornire prodotti essenziali di cui le persone hanno bisogno ogni giorno».

Attualmente, negli Stati Uniti un rotolo di carta igienica costa circa un dollaro. Gli americani sono considerati consumatori particolarmente assidui: secondo i calcoli della piattaforma statistica Statista relativi al 2018, il consumo medio era di 141 rotoli pro capite all'anno - più che in qualsiasi altro paese tra quelli allora esaminati.

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