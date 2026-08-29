La guerra sui dazi rischia di far aumentare il prezzo della carta igienica

L'associazione aveva quindi avvertito che i controdazi «comporterebbero il rischio di aumentare incertezza e costi per produttori, lavoratori, clienti e comunità da entrambe le parti del confine». L'escalation delle dispute doganali tra Stati Uniti e Canada «disturberebbe le catene di approvvigionamento transfrontaliere che permettono agli stabilimenti e ai produttori di investire, restare competitivi e fornire prodotti essenziali di cui le persone hanno bisogno ogni giorno».