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Federer è stato inserito nella Hall of Fame

Sabato sera, a Newport, Roger Federer è stato inserito nella Hall of Fame del tennis
Federer è stato inserito nella Hall of Fame
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di 20min.ch | Agence Keystone-ATS
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Federer è stato inserito nella Hall of Fame
Sabato sera, a Newport, Roger Federer è stato inserito nella Hall of Fame del tennis
Il basilese è il secondo svizzero a ricevere questo onore, dopo Martina Hingis.
TENNIS: Risultati e classifiche

NEWPORT - Per tutta la settimana, il nord-est degli Stati Uniti aveva già vibrato per Roger Federer. Dopo varie esibizioni, tra cui una a New York nell’ambito dell’US Open, e apparizioni pubbliche, il momento tanto atteso è finalmente arrivato, cinque anni dopo il suo ultimo match ufficiale: "the Swiss Maestro" è stato inserito nella Hall of Fame del tennis.

La cerimonia ha avuto luogo – naturalmente – alla prima occasione possibile. In presenza di numerose vecchie glorie, da Martina Navratilova a John McEnroe passando per Andy Roddick, tutto si è svolto nell'elegante località balneare della costa atlantica, dove il "circolo" ha sede.

L'ex fenomeno ha ringraziato i presenti e quanti lo hanno sostenuto in carriera. E ha ammesso che, ancora oggi, quando chiude gli occhi «mi rivedo a Basilea, agli Swiss Indoors, come raccattapalle». Nel suo discorso ha soprattutto espresso il suo amore per il suo sport: «Non mi sono mai considerato un atleta, ma un giocatore di tennis. La parola chiave, nonostante tutto questo lavoro, è giocare».

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