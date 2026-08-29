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Conference League: ecco il calendario del Lugano
Il cammino dei bianconeri comincerà il 15 ottobre all'AIL Arena contro la Stella Rossa
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Conference League: ecco il calendario del Lugano
Il cammino dei bianconeri comincerà il 15 ottobre all'AIL Arena contro la Stella Rossa
LUGANO - I tifosi del Lugano possono cominciare a segnarsi in agenda le date e gli incontri dei sei match di Conference League. L'Uefa ha infatti ufficializzato il calendario della competizione.
I bianconeri esordiranno il 15 ottobre affrontando all'AIL Arena la Stella Rossa alle 18.45. La prima trasferta, invece, sarà in agenda una settimana più tardi sul campo del Getafe. Il percorso della fase a campionato si concluderà invece il 17 dicembre in casa contro la formazione belga del Sint-Truidense.
𝗘𝗰𝗰𝗼 𝗶𝗹 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 𝗣𝗵𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗨𝗘𝗙𝗔 𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 🇪🇺🏆— FC Lugano (@FCLugano1908) August 29, 2026
Finalmente il calendario è stato svelato 🗓️
Dalla prossima settimana, sarà disponibile il pack per le 3 partite in casa #noibianconeri #fclugano #lug pic.twitter.com/uYHC94bYHQ
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