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Conference League: ecco il calendario del Lugano

Il cammino dei bianconeri comincerà il 15 ottobre all'AIL Arena contro la Stella Rossa
Conference League: ecco il calendario del Lugano
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di Fabrizio BerettaGiornalista
Conference League: ecco il calendario del Lugano
Il cammino dei bianconeri comincerà il 15 ottobre all'AIL Arena contro la Stella Rossa
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - I tifosi del Lugano possono cominciare a segnarsi in agenda le date e gli incontri dei sei match di Conference League. L'Uefa ha infatti ufficializzato il calendario della competizione.

I bianconeri esordiranno il 15 ottobre affrontando all'AIL Arena la Stella Rossa alle 18.45. La prima trasferta, invece, sarà in agenda una settimana più tardi sul campo del Getafe. Il percorso della fase a campionato si concluderà invece il 17 dicembre in casa contro la formazione belga del Sint-Truidense.

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