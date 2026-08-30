Il Lugano resterà imbattuto?
Questo pomeriggio i bianconeri scenderanno in campo per il quarto impegno stagionale in campionato.
Questo pomeriggio i bianconeri scenderanno in campo per il quarto impegno stagionale in campionato.
SION - Con un grande e redditizio obiettivo già in tasca, la qualificazione alla fase campionato di Conference League, il Lugano ha chiuso la primissima parte di stagione nel migliore dei modi. Otto vittorie, due pareggi e zero sconfitte raccontano bene l'eccellente avvio della squadra del Crus.
In campionato, quello del Tourbillon in programma oggi alle 14, è senza dubbio il test più probante tra quelli affrontati fin qui. Vaduz, GC e Zurigo sono squadre che, ad oggi, si trovano un gradino (se non due...) sotto ai vallesani, reduci da due vittorie consecutive. Vincere permetterebbe ai bianconeri di dare ulteriore sostanza a un avvio di stagione fin qui perfetto, centrando la quarta vittoria in altrettanti incontri (restando all'interno dei nostri confini). E, soprattutto, in caso di successo, di balzare al comando della classifica addirittura con una partita in meno rispetto a Basilea e Young Boys.
Il Tourbillon è uno stadio che negli ultimi anni ha dato parecchio fastidio al Lugano: una vittoria in Super League manca infatti dal lontano 22 gennaio 2023, per un totale di cinque partite. Sarà la volta buona per invertire questa tendenza? La speranza è che Steffen e compagni non accusino alcun calo di tensione dopo la dispendiosa e festante trasferta europea in Georgia.
In queste ore, la speranza dei tifosi è che possa muoversi qualcosa anche sul fronte mercato. È infatti impensabile affrontare una partita ogni tre giorni con una sola punta di ruolo. E se Behrens si infortunasse? Chi ne prenderebbe il posto? Il club sottocenerino non può permettersi di correre questo rischio, considerando anche che il tedesco ha 35 anni. Serve quindi uno sforzo per mettere a disposizione del mister una rosa competitiva, in grado di "correre" su tre fronti. Lo merita tutto l'ambiente, sarebbe infatti un peccato lasciare le cose incompiute dopo un avvio di stagione del genere, soprattutto nell'anno dell'inaugurazione della nuova casa.
Non basta infatti aggrapparsi a Moncada, la vera grande sorpresa di questo inizio di stagione. Il 18enne honduregno, infatti, prima punta di ruolo non è anche se l'eurogol di Batumi racconta di un giocatore in grado di colpire quando e come vuole. Un vero e proprio colpaccio messo a segno dalla dirigenza che frutterà senza dubbio una bella plusvalenza il giorno in cui sarà venduto.