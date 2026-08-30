Il Lugano resterà imbattuto?

Il Tourbillon è uno stadio che negli ultimi anni ha dato parecchio fastidio al Lugano: una vittoria in Super League manca infatti dal lontano 22 gennaio 2023, per un totale di cinque partite. Sarà la volta buona per invertire questa tendenza? La speranza è che Steffen e compagni non accusino alcun calo di tensione dopo la dispendiosa e festante trasferta europea in Georgia.

In queste ore, la speranza dei tifosi è che possa muoversi qualcosa anche sul fronte mercato. È infatti impensabile affrontare una partita ogni tre giorni con una sola punta di ruolo. E se Behrens si infortunasse? Chi ne prenderebbe il posto? Il club sottocenerino non può permettersi di correre questo rischio, considerando anche che il tedesco ha 35 anni. Serve quindi uno sforzo per mettere a disposizione del mister una rosa competitiva, in grado di "correre" su tre fronti. Lo merita tutto l'ambiente, sarebbe infatti un peccato lasciare le cose incompiute dopo un avvio di stagione del genere, soprattutto nell'anno dell'inaugurazione della nuova casa.