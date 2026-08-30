Federer piange ancora
Mirka ha fatto commuovere il marito con un discorso "intenso"
In occasione dell'ingresso del basilese nella Hall of Fame del tennis, Mirka ha tenuto il discorso introduttivo. E Roger non si è trattenuto.
Mirka ha fatto commuovere il marito con un discorso "intenso"
In occasione dell'ingresso del basilese nella Hall of Fame del tennis, Mirka ha tenuto il discorso introduttivo. E Roger non si è trattenuto.
NEWPORT - A eccezione di una breve intervista nel luglio 2024 nell'ambito del documentario sul ritiro di Roger Federer, Mirka ha evitato per quasi vent'anni di apparire sui media. In occasione dell'ingresso del marito nella Tennis Hall of Fame, a Newport, la 48enne ha tuttavia fatto un'eccezione, pronunciando un discorso scalda-cuore.
Roger Federer’s wife, Mirka, fighting back tears while introducing Roger Federer for his induction into the Hall of Fame:— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026
“My husband, my best friend, and now… the newest member of the International Tennis Hall of Fame.”
🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/n3mhTlgEtg
Mirka ha iniziato il suo discorso ripercorrendo gli inizi della coppia, a partire dall'avventura insieme alle Olimpiadi del 2000 a Sydney. «Sì, ero io la più grande. A quanto pare Roger ha subito deciso che l'età è solo un numero - ha spiegato - Mi ha corteggiata comunque, e per fortuna è stato tenace».
L'ex giocatrice ha accompagnato Federer in tutti i suoi titoli. All'inizio della loro relazione, però, il basilese non aveva ancora vinto nemmeno un trofeo. «Zero», ha sottolineato ridendo. «Abbiamo fatto davvero un bel viaggio insieme».
Mamma di quattro figli, Mirka ha ricordato come, all'inizio, aiutava davvero Roger a riscaldarsi prima delle partite. «Ricordo ancora come Andy Roddick, dopo la finale di Cincinnati, scherzò: "Non posso credere di aver perso contro un tipo che si è riscaldato con la sua ragazza". L'ha davvero detto, me lo ricordo. Ancora ne ridiamo quando ne parliamo».
Alla fine di un discorso emozionante, Mirka ha voluto sottolineare come il tennis sia solo una parte dell'eredità del marito: «Quello che mi rende più orgogliosa è quello che è veramente quando nessuno lo guarda».
«È brava a parlare in pubblico. Non lo sapevo... L'ultima volta che l'ho sentita in un'occasione così è stato alla Hopman Cup nel 2000», è infine intervenuto Federer, asciugandosi le lacrime.