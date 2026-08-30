«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
Tekibo, che sabato sera era alla console del rave di Aarau, si è rivolto alla sua community sui social: «Sto cercando di elaborare quanto accaduto, questi fatti non dovrebbero accadere».
Tekibo, che sabato sera era alla console del rave di Aarau, si è rivolto alla sua community sui social: «Sto cercando di elaborare quanto accaduto, questi fatti non dovrebbero accadere».
AARAU - «Ho perso un amico importante». È quanto scrive sui social DJ Tekibo, che sabato sera era alla console del rave all'ippodromo di Aarau, teatro nella notte di una sparatoria costata la vita a una persona e che ha provocato cinque feriti. «Per tutti quelli che chiedono: sto bene», esordisce il 21enne DJ svizzero, originario di Frauenfeld, nel messaggio pubblicato in inglese. Quanto successo, racconta, è stato «assolutamente straziante». Un episodio che, secondo Tekibo, «non dovrebbe mai accadere nella scena». Techno e rave, sottolinea, dovrebbero essere «luoghi di libertà e sicurezza», «mai un luogo in cui accadono fatti del genere».
Il DJ spiega quindi di avere bisogno di tempo per elaborare ciò che è successo. «Ho perso un amico importante», scrive. Per questo ha deciso di prendersi una pausa e di «allontanarsi da tutto» per un po'. Il messaggio si conclude con «RIP M». Non è chiaro a chi si riferisca l'iniziale né quale fosse il legame della persona con la sparatoria.
Rassicurazioni dagli altri dj
Dopo la sparatoria anche il duo basilese Moodos ha voluto rassicurare la propria community. In una Instagram Story, Avio ha spiegato: «Buongiorno a tutti. Stiamo bene».
I due avevano lasciato il rave prima della sparatoria e, proprio per questo, non si erano accorti di quanto stava accadendo. «Sono però scioccato da quello che sto leggendo», ha aggiunto il musicista, augurando una pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite.
Un morto e cinque feriti
La sparatoria è avvenuta attorno alle 2.30 di domenica mattina all'ippodromo di Aarau, dove era in corso il rave. La Polizia cantonale argoviese ha confermato un bilancio di una persona deceduta e cinque feriti, alcuni dei quali in modo grave.
L'area attorno all'ippodromo è stata transennata e la polizia ha avviato una caccia all'autore o agli autori della sparatoria. Al momento non sono ancora stati resi noti ulteriori dettagli sul movente e sulla dinamica dell'accaduto.
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