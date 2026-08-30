«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Rassicurazioni dagli altri dj

Dopo la sparatoria anche il duo basilese Moodos ha voluto rassicurare la propria community. In una Instagram Story, Avio ha spiegato: «Buongiorno a tutti. Stiamo bene».

I due avevano lasciato il rave prima della sparatoria e, proprio per questo, non si erano accorti di quanto stava accadendo. «Sono però scioccato da quello che sto leggendo», ha aggiunto il musicista, augurando una pronta guarigione a tutte le persone rimaste ferite.