La polizia impedisce un corteo pro-Palestina non autorizzato

La polizia, presente con un imponente dispiegamento di forze e un idrante, ha transennato la Theaterplatz e progressivamente circondato i manifestanti. La situazione è stata a tratti molto tesa. Ai margini dell'accerchiamento si sono formati piccoli gruppi e, durante alcuni confronti con questi ultimi, gli agenti hanno fatto ricorso anche allo spray al pepe.

La manifestazione era stata annunciata con lo slogan «Death to Zionism» proprio il 29 agosto, data in cui nel 1897 ebbe inizio a Basilea il primo Congresso sionista. «Non ci opponiamo solo alla politica sionista in Israele, ma anche al sostegno che le viene dato qui», si leggeva su un volantino.