«La Svizzera è troppo morbida con le spie»

BERNA - La Svizzera è un paradiso per le spie e la minaccia maggiore arriva dalla Russia. È quanto emerge dall'ultimo rapporto del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) sulla sicurezza del Paese, pubblicato lo scorso giugno. Già tre anni fa il SIC aveva rivelato che un quinto delle spie russe attive in Europa operava dalla Svizzera.