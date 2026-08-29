VALLESE
Attraversa i binari alla stazione di Leuk, travolto e ucciso da un treno
La vittima voleva raggiungere un convoglio fermo in stazione. Inutile la frenata d'emergenza del diretto proveniente da Briga.
POLIZIA VALLESE
Fonte Ats
Attraversa i binari alla stazione di Leuk, travolto e ucciso da un treno
La vittima voleva raggiungere un convoglio fermo in stazione. Inutile la frenata d'emergenza del diretto proveniente da Briga.
SION - Una persona è stata travolta e uccisa da un treno questa mattina, verso le 8.45, alla stazione di Leuk, in Vallese.
Secondo i primi elementi dell'inchiesta, la vittima avrebbe attraversato i binari con l'intenzione di salire su un convoglio che si trovava in stazione. Nello stesso momento è sopraggiunto un treno diretto proveniente da Briga: nonostante la frenata d'emergenza, l'investimento non ha potuto essere evitato.
I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'identificazione formale della vittima è ancora in corso.
L'incidente ha provocato disagi al traffico ferroviario. Il Ministero pubblico ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'accaduto.
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