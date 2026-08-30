Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

«Secondo le informazioni preliminari, i colpi sparati nella notte ad Aarau hanno causato sei vittime», ha dichiarato Wenzel.

Tutte le persone coinvolte sono domiciliate in Svizzera. La Polizia cantonale ha nel frattempo attivato una linea informativa destinata ai familiari e ai testimoni oculari, per raccogliere informazioni e fornire indicazioni.