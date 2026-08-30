Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
È deceduta sul posto a causa delle ferite riportate. In ospedale anche quattro giovani uomini e un'altra donna: hanno tra i 22 e i 27 anni.
È deceduta sul posto a causa delle ferite riportate. In ospedale anche quattro giovani uomini e un'altra donna: hanno tra i 22 e i 27 anni.
AARAU - È una donna di 22 anni la vittima mortale della sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante l'«Aarauer Rave». La giovane è deceduta sul posto a causa delle ferite riportate, ha confermato ai media il portavoce della Polizia cantonale Pascal Wenzel.
Cinque i feriti trasportati in ospedale. Si tratta di quattro giovani uomini e di un'altra donna, tutti tra i 24 e i 27 anni.
«Secondo le informazioni preliminari, i colpi sparati nella notte ad Aarau hanno causato sei vittime», ha dichiarato Wenzel.
Tutte le persone coinvolte sono domiciliate in Svizzera. La Polizia cantonale ha nel frattempo attivato una linea informativa destinata ai familiari e ai testimoni oculari, per raccogliere informazioni e fornire indicazioni.
L'importante operazione di polizia è proseguita anche nella mattinata di domenica. Su X, la Polizia cantonale ha inoltre invitato la popolazione a evitare l'area attorno all'Aarauer Schachen, dove sono ancora in corso gli accertamenti.
Secondo quanto riportato da Welt.de, anche la polizia tedesca sta partecipando alle ricerche. Un portavoce del quartier generale della polizia ha dichiarato che si tratta di una procedura di routine.
++Nach vorläufigen Erkenntnissen haben die nächtlichen Schüsse in Aarau sechs Opfer gefordert. Eine 22-jährige Frau erlag vor Ort ihren Verletzungen. Leicht bis schwer verletzt im Spital befinden sich vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 27 Jahren.— Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) August 30, 2026
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