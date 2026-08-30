Scontro auto-moto: muore un centauro 64enne
La vittima, residente nella zona, ha perso la vita sul colpo
La vittima, residente nella zona, ha perso la vita sul colpo
BUOCHS - Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sulla Beckenriederstrasse a Buochs. Un motociclista ha perso la vita.
Erano circa le 17,30 quando il 64enne a bordo della sua moto è stato urtato da un automobilista di 64 anni proveniente dall'uscita dell'autostrada. Dopo l'impatto, il centauro ha quindi urtato un altro veicolo che stava per entrare nello svincolo autostradale di Buochs.
Vani i tentativi di salvarlo. L'uomo, residente nella regione, è morto sul colpo. Illesi i conducenti delle auto.
Le cause esatte dell'incidente sono ora oggetto di indagine da parte degli specialisti della Polizia cantonale di Nidvaldo in collaborazione con il Ministero pubblico di Nidvaldo.
Sono intervenuti, oltre alla Polizia cantonale e al Ministero pubblico, i pompieri Buochs-Ennetbürgen, i pompieri di supporto di Stans, il servizio di soccorso, il Care Team NW e un'impresa privata di soccorso stradale.
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