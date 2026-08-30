Perde il controllo della moto e cade sul Furka: morto un 52enne
L'uomo è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate
L'uomo è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate
URI - Un altro grave incidente si è verificato ieri, attorno alle 16.20, nel cantone di Uri. A Realp, sulla strada del Passo della Furka, un motociclista di 52 anni, con targhe di Nidvaldo, ha perso il controllo della moto ed è caduto.
Nella caduta ha urtato almeno un palo della segnaletica stradale, riportando ferite gravissime. Anche in questo caso alcuni utenti della strada sono intervenuti per prestare i primi soccorsi.
Il motociclista è stato trasportato dalla Rega in un ospedale fuori cantone. È però deceduto in serata a causa delle ferite riportate.
La strada del Passo della Furka è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per un periodo prolungato.
Le cause e l'esatta dinamica dei due incidenti sono ora oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Uri, sotto la direzione della Procura di Uri. Sul posto sono intervenuti, nei due incidenti, la Rega, il servizio di ambulanza dell'Ospedale cantonale di Uri, ditte di soccorso stradale, la Procura e la Polizia cantonale.
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