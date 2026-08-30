Perde il controllo della moto e cade sul Furka: morto un 52enne

Le cause e l'esatta dinamica dei due incidenti sono ora oggetto di indagine da parte della Polizia cantonale di Uri, sotto la direzione della Procura di Uri. Sul posto sono intervenuti, nei due incidenti, la Rega, il servizio di ambulanza dell'Ospedale cantonale di Uri, ditte di soccorso stradale, la Procura e la Polizia cantonale.