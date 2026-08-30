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Terminata l’occupazione del Lindenhof

L’azione, legata a critiche sulla politica migratoria e al riarmo, si è conclusa senza particolari tensioni.
Terminata l’occupazione del Lindenhof
20 Minuten
Fonte Sda
di Redazione
Terminata l’occupazione del Lindenhof
L’azione, legata a critiche sulla politica migratoria e al riarmo, si è conclusa senza particolari tensioni.

ZURIGO - Attiviste e attivisti di sinistra hanno concluso domenica mattina l’occupazione dell’area del Lindenhof di Zurigo. L’azione di protesta, iniziata venerdì sera, si è svolta pacificamente secondo quanto riferito dalla polizia cittadina.

Domenica mattina la Stadtpolizei Zürich ha iniziato a rimuovere le barricate e a rendere nuovamente accessibile la piazza al pubblico, come comunicato dalla stessa polizia. In precedenza, le osservazioni degli agenti avevano mostrato che il Lindenhof era ormai praticamente vuoto.

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente. Poco prima delle cinque del mattino, un uomo di 35 anni è precipitato per diversi metri nei pressi del Lindenhof. Trasportato in ospedale per accertamenti, ha lasciato poco dopo la struttura di sua spontanea volontà. Secondo le prime informazioni, non vi sono indizi del coinvolgimento di terzi.

Durante entrambe le notti, la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni per disturbo causato dal rumore. Gli occupanti hanno inoltre lasciato varie scritte realizzate con spray. A parte questi episodi, l’azione si è svolta pacificamente, ha riferito la Stadtpolizei su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-SDA.

ZURIGO
Lindenhof occupato da cento persone mascherate

«Solidarietà invece di riarmo»
Circa 100 persone incappucciate hanno occupato il Lindenhof venerdì sera. Le attiviste e gli attivisti, provenienti prevalentemente dall’ambiente della sinistra autonoma secondo la polizia, hanno protestato contro la politica migratoria europea, le guerre e il riarmo.

Dopo aver valutato la situazione e d’intesa con la responsabile della sicurezza, la Stadtpolizei ha deciso di tollerare l’occupazione fino a domenica.

I Jungfreisinnigen della città di Zurigo hanno criticato la decisione di tollerare l’occupazione e hanno attaccato duramente la responsabile della sicurezza Karin Rykart (Grüne). Sabato hanno chiesto lo scioglimento immediato dell’occupazione.

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