Terminata l’occupazione del Lindenhof

Nella notte tra sabato e domenica si è verificato un incidente. Poco prima delle cinque del mattino, un uomo di 35 anni è precipitato per diversi metri nei pressi del Lindenhof. Trasportato in ospedale per accertamenti, ha lasciato poco dopo la struttura di sua spontanea volontà. Secondo le prime informazioni, non vi sono indizi del coinvolgimento di terzi.

Durante entrambe le notti, la polizia ha ricevuto diverse segnalazioni per disturbo causato dal rumore. Gli occupanti hanno inoltre lasciato varie scritte realizzate con spray. A parte questi episodi, l’azione si è svolta pacificamente, ha riferito la Stadtpolizei su richiesta dell’agenzia di stampa Keystone-SDA.