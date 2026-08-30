Corteo pro-Palestina bloccato dalla polizia: identificate 174 persone
La zona del centro è rimasta bloccata per ore a seguito dell’intervento della polizia durante il raduno.
La zona del centro è rimasta bloccata per ore a seguito dell’intervento della polizia durante il raduno.
BASILEA - A seguito della manifestazione pro-Palestina non autorizzata ieri a Basilea, le forze dell'ordine, che ne hanno impedito il corteo, hanno controllato e allontanato 174 persone. Hanno inoltre sequestrato un manganello e materiale propagandistico con simboli di Hamas, ha comunicato la polizia cantonale di Basilea Città.
Una persona è stata fermata in quanto oggetto di un mandato di arresto provvisorio per un reato non collegato alla manifestazione. Almeno altre quattro persone sono state denunciate per aver ostacolato l'operato delle forze dell'ordine. Due adolescenti sono rimasti in custodia della polizia fino all'arrivo dei genitori.
Durante i controlli, le forze dell'ordine hanno sequestrato, oltre al manganello, occhiali protettivi, materiale per nascondere il volto e materiale propagandistico recante il simbolo di Hamas.
Secondo il comunicato della polizia, sarebbe stato utilizzato anche spray al pepe. Non sarebbero stati impiegati altri mezzi di intervento.
Ieri pomeriggio, circa 300 persone si sono radunate nella Theaterplatz per una manifestazione non autorizzata annunciata con lo slogan "Death to Zionism". La polizia ha circondato una parte dei dimostranti e ha effettuato controlli d'identità. Secondo la polizia, i partecipanti avevano organizzato un corteo e si erano rifiutati di dialogare con la squadra di mediazione.
Una via nella parte sud del centro città, lo Steinenberg, e l'incrocio con la Theaterstrasse sono stati chiusi al traffico per circa otto ore a causa dell'intervento della polizia.