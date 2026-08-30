Corteo pro-Palestina bloccato dalla polizia: identificate 174 persone

Ieri pomeriggio, circa 300 persone si sono radunate nella Theaterplatz per una manifestazione non autorizzata annunciata con lo slogan "Death to Zionism". La polizia ha circondato una parte dei dimostranti e ha effettuato controlli d'identità. Secondo la polizia, i partecipanti avevano organizzato un corteo e si erano rifiutati di dialogare con la squadra di mediazione.