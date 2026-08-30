Cade e precipita per 200 metri: morto un 69enne
L'uomo stava effettuando un'escursione nel settore del Plan des Eaux quando ha perso l'equilibrio
L'uomo stava effettuando un'escursione nel settore del Plan des Eaux quando ha perso l'equilibrio
FRIBURGO - Tragico incidente in montagna sabato pomeriggio nella regione di Grandvillard, nel Canton Friburgo. Un escursionista di 69 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per circa 200 metri.
L'allarme è scattato attorno alle 17, quando il Centro d'impegno e allarme (CEA) della Polizia cantonale è stato informato dell'intervento di un elicottero della REGA nella zona.
I soccorritori della REGA e la colonna di soccorso della Gruyère, rapidamente intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata trasportata in elicottero a valle e successivamente affidata alle pompe funebri di servizio.
Secondo i primi accertamenti, il 69enne stava effettuando un'escursione nel settore del Plan des Eaux quando ha perso l'equilibrio, precipitando per una distanza di circa 200 metri.
Per prestare assistenza ai familiari della vittima è stata attivata anche l'Équipe mobile d'urgences psychosociales (EMUPS).
La Polizia cantonale ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.
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