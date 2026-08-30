Cade e precipita per 200 metri: morto un 69enne

I soccorritori della REGA e la colonna di soccorso della Gruyère, rapidamente intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. La salma è stata trasportata in elicottero a valle e successivamente affidata alle pompe funebri di servizio.

Secondo i primi accertamenti, il 69enne stava effettuando un'escursione nel settore del Plan des Eaux quando ha perso l'equilibrio, precipitando per una distanza di circa 200 metri.