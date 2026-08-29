Ghiacciai in ritirata e permafrost che si scioglie: una minaccia silenziosa sulle Alpi

La dinamica osservata in Nepal e quella possibile sulle Alpi hanno alcuni elementi in comune: materiale roccioso o ghiaccio può staccarsi e, durante la discesa, trascinare con sé altra roccia, sedimenti e acqua. Nel caso del Nepal, tuttavia, le dimensioni dell'evento sono state eccezionali. Secondo Jacquemart, il volume della frana sarebbe stato dalle dieci alle quaranta volte superiore a quello del crollo avvenuto a Blatten lo scorso anno.

Anche la Svizzera ha già conosciuto catastrofi di questo tipo. Nel 1806, un enorme distacco dal Rossberg, sopra Goldau, provocò una devastante ondata nel lago di Lauerz. Circa 26 milioni di metri cubi di roccia si staccarono dalla montagna, causando la morte di 457 persone e distruggendo due villaggi.