Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
A distanza di poche ore l'uno dall'altra, perdono la vita un 70enne e una 18enne.
A distanza di poche ore l'uno dall'altra, perdono la vita un 70enne e una 18enne.
COIRA - Un sabato da dimenticare, quello di ieri, sui passi alpini elvetici. Sul Passo della Flüela, a distanza di circa quattro ore l'uno dall'altro, si sono verificati due gravi incidenti stradali costati la vita a due persone. Altre due sono rimaste gravemente ferite.
Il primo incidente è avvenuto all'incirca a mezzogiorno. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale, un motociclista dopo aver invaso la corsia opposta ed è poi precipitato lungo un ripido pendio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per il 70enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto a causa delle ferite riportate.
Nel pomeriggio, poco prima delle 16, un secondo schianto ha avuto conseguenze altrettanto drammatiche. Una 18enne viaggiava a bordo di un veicolo a tre ruote, guidato da un suo coetaneo, in direzione del Passo della Flüela. All'altezza della frazione di Breda, il mezzo si è scontrato con una motociclista di 55 anni che procedeva in senso opposto.
Il bilancio è tragico: la 18enne è morta sul posto. Il conducente del veicolo a tre ruote e la motociclista sono invece rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati trasportati in elicottero: il primo all'Ospedale cantonale di Coira, la seconda all'Ospedale cantonale di San Gallo.
La strada del Passo della Flüela è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.
La Polizia cantonale dei Grigioni, su disposizione della Procura, ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze e la dinamica dei due incidenti.
Chiunque abbia assistito al secondo incidente o disponga di informazioni utili è invitato a contattare la stazione di polizia di Davos allo 081 257 63 50.
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