Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

Nel pomeriggio, poco prima delle 16, un secondo schianto ha avuto conseguenze altrettanto drammatiche. Una 18enne viaggiava a bordo di un veicolo a tre ruote, guidato da un suo coetaneo, in direzione del Passo della Flüela. All'altezza della frazione di Breda, il mezzo si è scontrato con una motociclista di 55 anni che procedeva in senso opposto.

Il bilancio è tragico: la 18enne è morta sul posto. Il conducente del veicolo a tre ruote e la motociclista sono invece rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati trasportati in elicottero: il primo all'Ospedale cantonale di Coira, la seconda all'Ospedale cantonale di San Gallo.