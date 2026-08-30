Cerca e trova immobili
Segnalaci
GRIGIONI

Due incidenti mortali sul Passo della Flüela

A distanza di poche ore l'uno dall'altra, perdono la vita un 70enne e una 18enne.
Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
Deposit Photos
Fonte Polizia cantonale Grigioni
elaborata da Redazione
Due incidenti mortali sul Passo della Flüela
A distanza di poche ore l'uno dall'altra, perdono la vita un 70enne e una 18enne.

COIRA - Un sabato da dimenticare, quello di ieri, sui passi alpini elvetici. Sul Passo della Flüela, a distanza di circa quattro ore l'uno dall'altro, si sono verificati due gravi incidenti stradali costati la vita a due persone. Altre due sono rimaste gravemente ferite.

Il primo incidente è avvenuto all'incirca a mezzogiorno. Stando a quanto riferito dalla Polizia cantonale, un motociclista dopo aver invaso la corsia opposta ed è poi precipitato lungo un ripido pendio. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma per il 70enne non c'è stato nulla da fare: è morto sul posto a causa delle ferite riportate.

Nel pomeriggio, poco prima delle 16, un secondo schianto ha avuto conseguenze altrettanto drammatiche. Una 18enne viaggiava a bordo di un veicolo a tre ruote, guidato da un suo coetaneo, in direzione del Passo della Flüela. All'altezza della frazione di Breda, il mezzo si è scontrato con una motociclista di 55 anni che procedeva in senso opposto.

Il bilancio è tragico: la 18enne è morta sul posto. Il conducente del veicolo a tre ruote e la motociclista sono invece rimasti gravemente feriti. Entrambi sono stati trasportati in elicottero: il primo all'Ospedale cantonale di Coira, la seconda all'Ospedale cantonale di San Gallo.

La strada del Passo della Flüela è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.

La Polizia cantonale dei Grigioni, su disposizione della Procura, ha avviato un'inchiesta per chiarire le circostanze e la dinamica dei due incidenti.

Chiunque abbia assistito al secondo incidente o disponga di informazioni utili è invitato a contattare la stazione di polizia di Davos allo 081 257 63 50.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
grigionipassi alpinipasso della flüelapolizia cantonalevittime della strada

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»
LIVE
CANTONE
2 gior
68
120

«Tanti ragazzi non sopporterebbero di stare con una donna che fa il mio lavoro»

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»
LIVE
S.ANTONINO
1 gior
149
248

Dormono a terra e sulle panchine della stazione: «Succede da circa tre mesi»

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi
LIVE
MELIDE
2 gior

Trovata morta nel lago a Melide: escluso l'intervento di terzi

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14
62

Grandine, incidenti e feriti: una tempesta blocca mezza Svizzera

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa
LIVE
CANTONE/CONFINE
2 gior
61
27

«Non consegnare le chiavi»: il dubbio prima della partenza da Malpensa

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito
LIVE
BRUSINO ARSIZIO
7 ore

Donna scompare nel Ceresio durante una nuotata: ricerche finora senza esito

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne
LIVE
ZURIGO
1 gior
10
36

Sull'A3, sfreccia in galleria a 189 km/h: via la patente a un 46enne

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
56
126

Sofferenza, espulsione e un missile di Moncada: il Lugano vola in Europa

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese
LIVE
TENNIS
1 gior
5
19

Milioni di guadagni ma... Zverev ha avuto paura di non arrivare a fine mese

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»
LIVE
ZURIGO
1 gior

Travolto e ucciso dal tram, il commento choc: «Nessuna compassione»

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...
LIVE
CANTONE/SVIZZERA
3 gior
26

Ecco i comuni più attrattivi in Ticino. E uno non te lo aspetti...

Coop, in arrivo un nuovo supermercato
LIVE
MANNO
2 gior
14
38

Coop, in arrivo un nuovo supermercato

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera
LIVE
NEPAL
3 gior
3
28

Alluvione in Nepal: salvata una cittadina svizzera

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio
LIVE
SVIZZERA
1 gior
32
141

Anziano ucciso dai ragazzini, il passato da teppista del 14enne autore del pestaggio

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale
LIVE
MORBIO INFERIORE
1 gior
5
25

Suona l'allarme antincendio al Serfontana: evacuato per 45 minuti il centro commerciale

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald
LIVE
NOVERGIA
23 ore
1
6

Ecco come si procede dopo la morte di re Harald

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso
LIVE
ZURIGO
2 gior
18
125

Denuncia penale in Svizzera, Infantino rischia grosso

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
26

Temporali e grandine nel nord della Svizzera: gravi danni e diversi feriti

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso
LIVE
COLDRERIO
3 gior
70
71

«Ultimissima in graduatoria», la maestra Francesca fa ricorso

Bellinzona piange Claudio Tedeschi
LIVE
BELLINZONA
4 ore
7

Bellinzona piange Claudio Tedeschi

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento
LIVE
CRANS-MONTANA
2 gior
21
63

Dopo l'aggressione a Jessica, sui Moretti si abbatte lo spettro del fallimento

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
40

Zurigo flagellata dal maltempo: il bilancio è di 60 feriti e 30 milioni di danni

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi
LIVE
CANTONE
3 gior
29
108

Decine di ticinesi nel mirino di richieste da 900 franchi

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»
LIVE
LOCARNO
2 gior
3
21

Festeggia 104 anni in ottima forma: «Ho vissuto senza eccessi»

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»
LIVE
CANTONE
1 gior
53
111

Un presidio per chiedere giustizia «per Sabrina»

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole
LIVE
NAZIONALE
1 gior
21
45

Romano "italiano"? Tami cade dalle nuvole

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»
LIVE
CANTONE
2 gior
50
123

MPS scrive al Governo: «Zali si astenga dalle attività di consigliere di Stato»

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal
LIVE
CANTONE
2 gior

Anche una coppia italo-svizzera dispersa in Nepal

Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita
LIVE
ZURIGO
1 gior
7
107

Uomo collassa in pieno centro città: un turista gli salva la vita

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO
LIVE
HCAP
22 ore
17
71

Ecco il nuovo Ambrì, l'abbraccio della Gottardo Arena - LE FOTO

Le nuove banconote svizzere prendono forma: ecco come saranno i franchi del futuro
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
2 gior

Le nuove banconote svizzere prendono forma: ecco come saranno i franchi del futuro

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista
LIVE
GRIGIONI
2 gior
1

Bracciate fatali nel lago per il giovane turista

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata
LIVE
CONFINE
2 gior
14

Cocaina nascosta in auto e tenta di entrare in Svizzera: arrestata

«Non va via nemmeno per 20'000'000»
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
4
3

«Non va via nemmeno per 20'000'000»

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
1 gior
6

Lusso e divertimento a motori spenti: quello che non si vede della F1

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra
LIVE
SVIZZERA
2 gior
2
44

Troppi disagi con gli aerei. Le FFS valutano treni diretti per Barcellona, Amsterdam e Londra

Torna Belli Sold Out
LIVE
BELLINZONA
2 gior
2
14

Torna Belli Sold Out

Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%
LIVE
AGENDONE
2 gior

Fra street food, pasSteggiate e i festival più iconici: è un weekend da vivere al 110%

Ranucci via da Report, è bufera in Italia
LIVE
ITALIA
1 gior
17
80

Ranucci via da Report, è bufera in Italia

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze
LIVE
CANTONE
1 gior
7
33

Più inflessibili di un 'sore ritornato dalle vacanze

Sbarca sul Lario per 40'000'000
LIVE
SERIE A
2 gior
2
26

Sbarca sul Lario per 40'000'000

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria
LIVE
LUGANO
1 gior

Miss Mamma Ticino: sarà Fabrizio Corona a presiedere la giuria

Schianto sul Passo del Gottardo: un ciclista in fin di vita
LIVE
URI / CANTONE
3 ore

Schianto sul Passo del Gottardo: un ciclista in fin di vita

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»
LIVE
ITALIA
1 gior
4
33

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: «Le sue condizioni sono preoccupanti»

Copenhagen, Getafe e altre quattro: ecco le avversarie del Lugano
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
2 gior
17
26

Copenhagen, Getafe e altre quattro: ecco le avversarie del Lugano

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»
LIVE
ARGOVIA
51 min

Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

«È morta davanti ai nostri occhi»
LIVE
ARGOVIA
3 ore

«È morta davanti ai nostri occhi»

Terminata l’occupazione del Lindenhof
LIVE
ZURIGO
3 ore
3
4

Terminata l’occupazione del Lindenhof

Corteo pro-Palestina bloccato dalla polizia: identificate 174 persone
LIVE
BASILEA CITTÀ
3 ore
20
24

Corteo pro-Palestina bloccato dalla polizia: identificate 174 persone

Perde il controllo della moto e cade sul Furka: morto un 52enne
LIVE
URI
3 ore

Perde il controllo della moto e cade sul Furka: morto un 52enne

Scontro auto-moto: muore un centauro 64enne
LIVE
NIDVALDO
4 ore

Scontro auto-moto: muore un centauro 64enne

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti
LIVE
ARGOVIA
4 ore

Sparatoria al rave party: perde la vita una 22enne, cinque i feriti

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria
LIVE
ARGOVIA
5 ore

«Ho perso un amico importante»: il DJ del rave rompe il silenzio dopo la sparatoria

Cade e precipita per 200 metri: morto un 69enne
LIVE
FRIBURGO
5 ore

Cade e precipita per 200 metri: morto un 69enne

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»
LIVE
ARGOVIA
7 ore

Spari durante un rave party: «Un morto e cinque feriti»