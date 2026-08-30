Sparatoria ad Aarau, è caccia all'uomo: «Nessuna pista è esclusa»

In conferenza stampa, il portavoce della Polizia cantonale argoviese Bernhard Graser ha spiegato che al momento non ci sono informazioni concrete sull'identità dei responsabili. Gli inquirenti stanno seguendo «tutte le direzioni» e valutando diverse ipotesi sul movente. Tra queste ci sono una possibile vendetta e anche un atto terroristico. «Stiamo ipotizzando che si tratti di una vendetta o di un atto terroristico, ma non possiamo confermarlo», ha dichiarato Graser. Secondo le valutazioni attuali, tuttavia, l'ipotesi di un attentato appare poco probabile, anche perché gli spari sono stati esplosi dopo la conclusione della festa.

Numerosi colpi

Gli inquirenti ritengono che siano stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco. Non è ancora chiaro da dove siano partiti con precisione. La polizia sta quindi cercando di ricostruire la direzione degli spari e di recuperare i bossoli.