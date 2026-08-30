Italiana morta al rave party, Cassis chiama Tajani

Tajani, si legge nella nota della Farnesina, ha espresso apprezzamento per il gesto di solidarietà e amicizia della Svizzera e per l'offerta di assistenza.

L'Unitá di Crisi della Farnesina è al lavoro con l'ambasciata a Berna e il consolato Generale a Basilea e sta assistendo la famiglia della connazionale. L'incaricato d'Affari a Berna si sta recando sul posto assieme al funzionario di collegamento della Polizia di Stato per seguire da vicino le indagini.