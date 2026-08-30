Italiana morta al rave party, Cassis chiama Tajani
La Farnesina attiva l’Unità di Crisi per supportare la famiglia della vittima e seguire l’evolversi della situazione in loco.
La Farnesina attiva l’Unità di Crisi per supportare la famiglia della vittima e seguire l’evolversi della situazione in loco.
BERNA - Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha appena ricevuto una telefonata del capo del Dipartimento federale degli affari esteri, Ignazio Cassis, il quale ha voluto rivolgere al ministro e al governo italiano le condoglianze per la morte della cittadina italiana nel corso della sparatoria avvenuta ad Aarau e offerto piena e immediata assistenza nelle indagini per la cattura del colpevole e per le verifiche sugli eventuali ulteriori italiani che fossero presenti tra i feriti.
Tajani, si legge nella nota della Farnesina, ha espresso apprezzamento per il gesto di solidarietà e amicizia della Svizzera e per l'offerta di assistenza.
L'Unitá di Crisi della Farnesina è al lavoro con l'ambasciata a Berna e il consolato Generale a Basilea e sta assistendo la famiglia della connazionale. L'incaricato d'Affari a Berna si sta recando sul posto assieme al funzionario di collegamento della Polizia di Stato per seguire da vicino le indagini.
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